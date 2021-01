A krónikus beteg pedagógusok előbb kaphatnak oltást

A pedagógusok oltására az országba érkező vakcinák beérkezési ütemének megfelelően kerülhet sor - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) az ATV Híradójával.

A minisztérium szerint a kormány eddig is., és ezt követően is kiemelten kezeli a pedagógusok és a gyermekek egészségének védelmét.

"Ezért is tartatjuk be szigorúan a járványügyi intézkedéseket, fertőtlenítettük immár másodszor az intézményeket, vezettük be ősszel a kötelező hőmérőzést, végeztünk gyorstesztelést a köznevelési intézményekben és rendeltünk el azonnal rendkívüli szünetet vagy digitális munkarendet ott, ahol megjelent a fertőzés" - válaszolta az Emmi az ATV megkeresésére.

Természetesen az idős vagy krónikus beteg pedagógusok - minden más idős és krónikus beteg állampolgárral együtt - a kiemelt célcsoportba tartoznak az oltási terv szerint

közölte az Emmi, hozzátéve: az oltásokra az országba érkező vakcinák beérkezési ütemének megfelelően kerülhet sor.

A minisztérium szerint a Covid-19 elleni védőoltást ingyen biztosítja a kormány azok számára, akik igénylik. Így ebben az esetben nincs jelentősége annak, hogy milyen az oltásra jelentkező személynek milyen a lámpaszíne a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél, tehát a társadalombiztosítási rendszerből kiesők is kapnak védőoltást. A járvány kezelése állami feladat, így az ezzel kapcsolatos költségeket az állam biztosítja - közölte a minisztérium.