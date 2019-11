A magyar államot is képviselte Borkai ügyvédje - csak hurrikán viheti el a kaszinókat

Még a bűncselekmény miatt jogerősen elítélt kaszinó tulajdonosoknak is van az ítélet után 30 napjuk arra, hogy bárkinek átadják a kaszinós cégüket - derül ki az állammal kötött koncessziós szerződésekből. A győri kaszinót is tulajdonló és a Borkai-ügyben is érintett Rákosfalvy Zoltán ügyvédként a magyar államot is képviselte.

A szexbotrányba keveredett, de újraválasztott, végül mégis lemondott Borkai Zsolt győri polgármester ügyvédje, Rákosfalvy Zoltán nem csak a győri önkormányzatot, hanem a magyar államot és a győri térség meghatározó gazdasági szereplőit is képviselte bírósági ügyekben - derül ki a Győr Plusz hetilap tavaly karácsonyi ünnepi számából. Az önkormányzati tulajdonban lévő lap interjút készített Rákosfalvy Zoltánnal (ő az, aki a Borkai-féle szexvideókon is látható volt), amelyből kiderült: hatalmas tapasztalat gyűlt fel az ügyvédi irodában, és speciális tudás is rendelkezésükre áll, amire szükség is van a magyar állam vagy a győri önkormányzat képviselete során.

"Titoktartás miatt konkrét példákat, ügyeket nem mondhatok" - fogalmazott az interjúban Rákosfalvy Zoltán. Bírósági határozatok szerint a peres ügyekben képviselt cégek között van például a tavaly egymilliárd forintos profittal záró Vill-Korr Hungária Kft. Hogy Borkai Zsolt ügyvédje jó kapcsolatokat ápol a magyar állammal, azt az is alátámasztja, hogy a kormánytól nyilvános pályázat nélkül is megkapta a győri, a pécsi és a miskolci kaszinók koncessziós jogát 10 évre. Nála csak Andy Vajna birtokolt több kaszinót, a januárban elhunyt üzletemberhez öt kaszinó tartozott. A szerencsejáték-törvény szerint az illetékes miniszter a megbízható szerencsejáték-szervezővel nyilvános pályázat kiírása nélkül is megkötheti a koncessziós szerződést. Ehhez megbízható szerencsejáték-szervezőnek kell lenni, aminek lazák a törvényi szabályai: elég, ha az adott cégnek nincsenek jelentős adótartozásai és nem kapott 5 millió forintnál nagyobb bírságot.

Hogy miért pont Rákosfalvy Zoltán cégei (Casino Win Kft., TREFF-KLUB Kft.) kapták meg megbízhatósági alapon, pályázat nélkül a kaszinókat a kormánytól, az nem teljesen átlátható, de az interjú szerint nem volt túl nehéz dolga. "Korábban az Eurovegas kaszinó pereit én vittem, beleláttam ebbe a világba. Sikerült koncessziót szereznem a győri, pécsi és a miskolci kaszinó működtetésére. A győri most volt kétéves, ez már hozza az üzleti számokat. Sajátos iparág ez, a kaszinóban nem csak a vendég, de a kaszinó is játszik" - magyarázta Borkai Zsolt ügyvédje. A Napi.hu írta meg korábban, hogy a hazai kaszinópiac 2018-ban összesen 37,2 milliárd forint árbevételt és 11,4 milliárd forint profitot termelt a tulajdonosoknak a céges beszámolók alapján.

Több szálon nyomoznak

A kaszinók jövőjét azonban befolyásolhatják a Borkai-ügyben folytatott rendőrségi nyomozások. A rendőrségre ugyanis több bejelentés is érkezett. "Az országos rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese a bejelentésekben foglaltak vizsgálatára a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodát jelölte ki. A KR NNI személyes adattal visszaélés és más bűncselekmény gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, valamint hűtlen kezelés és más bűncselekmény gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen folytat nyomozásokat. A további bejelentésekben szereplő különböző vélelmek megalapozottságát a nyomozó hatóság feljelentés kiegészítés keretében vizsgálja" - válaszolta lapunknak az ORFK.

A kaszinókkal kötött koncessziós szerződéseket átnézve, hivatalosan nem lenne egyszerű dolog megszüntetni a kormány és a Borkai Zsolt ügyvédjének tulajdonában lévő kaszinós cég közötti megállapodást. A dokumentum szerint törvényben meghatározott szabálysértés vagy bűncselekmény (például pénzmosás, korrupció) elkövetése miatt azonnali hatállyal elvehető a kaszinó, kivéve, ha a tulajdonos jogviszonya a jogerős elmarasztalást követő 30 napon belül megszűnt.

Csak háború ne legyen

Tehát a jogerős ítélet után a tulajdonosnak még van 30 napja arra, hogy bárkinek eladja, átadja a koncessziós jogot birtokló társaságot. Andy Vajna budapesti kaszinói is zavartalanul működtek tovább az üzletember halálától függetlenül, mert magyar állam belföldi székhelyű gazdasági társaságokkal kötött koncessziós szerződést. Vajna cégeinek pedig új, ismeretlen tulajdonosai lettek. Ezen kívül gyakorlatilag csak olyan vis maior (előre nem látott kényszerítő körülmény, elháríthatatlan akadály) esetén zárhatna be a kaszinó, mint háború, terrorcselekmény, robbanás, földrengés, hurrikán, árvíz vagy vulkáni működés.

Addig is zavartalanul működnek Rákosfalvy Zoltán kaszinói. A győri intézményben egymást érik a pókerversenyek, a pécsi kaszinó november 30-án lesz 2 éves, ezért ingyen koktéllal várnak mindenkit, a nyáron nyílt miskolci kaszinóban pedig jelenleg már 64 darab nyerőgép gondoskodik a garantált szórakozásról. Ellenben a Magyar Úszó Szövetség elnökségi tagságáról már lemondott a Borkai-ügyben érintett ügyvéd. "A személyem körül kialakult helyzettel együtt járó jelentős hátrányokat kizárólag magam kívánom viselni" - írta lemondó levelében.