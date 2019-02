A magyar euróról beszélt Matolcsy György

Magyarország ugyan még nem tagja az eurózónának, de valamikor, a következő évtizedekben bevezeti majd az eurót - mondta Matolcsy György jegybankelnök az MNB konferenciáján.

Emlékezni kell az eurózóna válságának tanulságaira akkor, amikor - remélhetőleg évek múlva és nem hónapok múlva - beüt egy újabb válság - fogalmazott Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a jegybank Lámfalussy-konferenciáján az Index beszámolója szerint.

Az idei konferencia fő témája a felzárkózás, ebben pedig nagyon sokat lehet tanulni az európai történelemből, különösen az eurózóna történetéből - mondta a jegybankelnök. Matolcsy szerint az eurózóna fennállásának első évei, a 1999-2008 közötti időszak a felzárkózás sikeres évei voltak, különösen az eurózóna déli tagállamainak.

Az eurórendszer nem a válságos időkre volt kialakítva, de Matolcsy szerint ennél is nagyobb baj volt, hogy az eurózóna vezetői félre is kezelték a válságot a bevezetett megszorításokkal. Emiatt Európában hosszabb és mélyebb volt a válság, mint az Egyesült Államokban. Az USA-ban ugyanis gyorsan és hatékonyan kezelte a válságot a Fed és a kormány, mivel szorosan együttműködtek egymással és elkerülték a megszorításon alapuló válságkezelést. Ennek eredményeként 2009-re az USA-ban már gyakorlatilag véget ért a válság, Európában pedig csak 2012-ben indult be egy nagyon lassú kilábalás.

Magyarország szempontjából azért is fontos, hogy tanuljunk a válságból, hogy az eurózóna is tanuljon belőle, mert az EU tagjaként minket is érint mindaz, ami az eurózónában történik, és mert Magyarország a következő évtizedekben be fogja vezetni az eurót - tette hozzá az MNB első embere.