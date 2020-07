A magyar főügyész a rendőrséghez fordult a lélegeztetőgép-botrány miatt

Szlovéniában átlagosan fele annyiért vásároltak lélegeztetőgépeket, mint Magyarországon. Ott kormányválság lett abból, hogy az állami megrendeléseket egy helyi, ismeretlen cégen keresztül intézték. A magyar külügyminisztérium is vásárolt ettől a cégtől berendezéseket. Az üggyel kapcsolatban egy magyar országgyűlési képviselő kérdést intézett a legfőbb ügyészhez, hogy az ügyészségnek szándékában áll-e a hazai beszerzést vizsgálni, tekintettel a szlovén történésekre. A kérdést Polt Péter feljelentésként értékelte, és azt a rendőrséghez továbbította.

Szlovéniában óriási botrány kerekedett abból, hogy a Janez Jansa miniszterelnök vezette kormány alig pár nappal a márciusi eskütétele után, leszerződött az egészségügyi berendezések forgalmazásában nem igazán járatos helyi céggel, a Geneplanet doo-val. Hamar felmerült a gyanú, hogy a kiválasztás folyamatát valószínűleg a kormány legfelsőbb szintjeiről irányították, valamint az, hogy túlárazott lehetett az beszerzés.

A Napi.hu korábban megírta, hogy 110 darab új gép beszerzésére kötöttek velük szerződést, amelyért 3,6 millió eurót fizetett volna a szlovén állam, de végül a megállapodásból a botrány kirobbanásával kihátráltak a felek. Szlovéniában a kiválasztott - Covid-19-betegek ellátására egyébként alkalmatlan - Siriusmed R30 közel 12,7 millió forintba kerültek volna. Az ügy odáig jutott, hogy azóta a korrupciós ügyeket vizsgáló szlovén Nemzeti Nyomozó Iroda mintegy 20 házkutatást tartott, kihallgatták az ügyletet vezető gazdasági minisztert, akit egy rövid időre őrizetbe is vettek, valamint - mivel nem tudta leállítani a vizsgálatot és a nyomozást - lemondott a rendőrfőnök és a belügyminiszter is.

Lapunk azt is feltárta, hogy a szlovén cégtől a magyar állam is vásárolt készülékeket ismeretlen áron. A Külgazdasági és Külügyminisztérium később arról tájékoztatta lapunkat, hogy 220 darabot szereztek be a társaságon keresztül a magyar egészségügy számára. Azt a szlovén Necenzuriano.si oldal tárta fel, hogy ebben vélhetően benne van az a 110 darab készülék is, amit eredetileg a szlovén kormány rendelt meg, de 10 ezer euróval drágábban, 49 000 euróért (akkori árfolyamon 17,2 millió forintért) kerültek Magyarországra, pedig már a szlovén beszerzés költségei is magasnak tűntek. A portál szerint az üzlet azért is jöhetett létre, mert Janza és a magyar kormányfő kifejezetten baráti kapcsolatban vannak; az üzlet megkötése Ljubljanában Szijjártó Péter külügyminiszter májusi látogatásán már csak formalitás volt.

Hétfőn kiderült, hogy nemcsak Szlovéniában, de Magyarországon is nyomozás indulhat az ügyben. Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője kérdezte írásban Polt Pétert, hogy a magyar bűnüldöző hatóságokban felmerült-e a szabálytalan közbeszerzés gyanúja a szlovén-magyar üzlet kapcsán a Szlovéniában történtek után. A legfőbb ügyész válaszában azt írta, hogy a politikus kérdésfelvetését "feljelentésként értékelte és azt a Budapesti Rendőr-főkapitánysághoz továbbította".

Ez azonban még nem jelenti azt, hogy az ügyészség eljárást kezdeményez a lélegeztetőgépek magyarországi beszerzése miatt, mindenesetre Polt Péter válasza szerint "a nyomozó hatóság feladata annak megítélése, hogy a feljelentés tárgyát képező magatartás bűncselekmény gyanúját kelti-e, és emiatt a nyomozás elrendelésének van-e helye".