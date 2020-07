A magyar gazdaság 10 százalékos recesszióban lehet

Akár 9,9 százalékos is lehetett a második negyedévben a magyar gazdaság visszaesése Varga Mihály szerint. Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője szerint a következő hónapban válhat egyértelművé a magyar helyzet, de éves szintén 5 százalékos GDP-visszaesést jósol.

Varga Mihály pénzügyminiszter tegnap tette közzé a Facebookon, hogy a gazdasági tárca által készített heti gazdasági index (hgi) alapján 2020 második negyedévben 9,9 százalékkal csökkenhetett a magyar gazdaság teljesítménye. A grafikon alapján a mélypontot az április jelentette, amikor 18 százalék körül lehetett a év/év alapon számított mínusz, majd ez májusban mínusz 10 százalék, júniusban pedig mínusz 4 százalék környékre javulhatott.

Ez alapján Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője a Világgazdaságnak azt jósolta, hogy a GDP 5 százalékos csökkenésére számítanak 2020-ban. "A Pénzügyminisztérium (PM) által felvázolt gyorsabb talpra állás esetén elképzelhető, hogy 4 százalékos lesz a visszaesés" - kommentálta az adatokat a szakértő.

A hgi legfrissebb, június 29-től jú­lius 5-ig tartó adata mínusz 2,3 százalékos visszaesést mutat az előző évhez képest. Az ING Bank szakértője reálisnak tartja a 7-10 százalékos visszaesést a második negyedévre - tette hozzá Virovácz.

A szakértő ugyanakkor megjegyezte, hogy a hgi számítási adatai még kiforratlanok, maga a GDP is egy vitatott pontosságú mutató. Szerinte fontos lesz látni, hogy hány munkahely szűnt meg, mennyi beruházást mondtak vissza végleg és hány cég megy csődbe, ami a következő hónapokban derül majd ki.

A Varga által hozott adatokra rímelő elemzést tett közzé még június végén a JP Morgan is. Az elemzőház azt tapasztalta, hogy nemcsak az autó-, de a többi iparág is hirtelen fékezett le a járvány március végi-áprilisi szakaszában. Azzal számolnak, hogy idén akár 6,3 százalékkal eshet vissza a magyar GDP. Nem is optimisták: további lefelé mutató kockázatokról írnak, amelyek miatt még ennél is nagyobb visszaesés jöhet.