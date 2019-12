Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A magyar nyugdíjasokat dermesztő helyzetbe hozzák

2010 óta duplájára emelkedett a nyugdíjasok körében a relatív jövedelmi szegények aránya. Egyre nagyobbra nyílik az olló a bérek és az időseknek fizetett állami juttatások között. 238 ezer nyugdíjas havi 93 312 forintnál kevesebb pénzből élt 2018-ban. Egy év alatt az érintettek száma közel 28 ezer fővel emelkedett.

Hiába a kormányzati dicshimnusz az emelkedő nyugdíjakról, a reálérték megőrzéséről, a statisztika szerint egyre többen élnek a szegénységi küszöbként meghatározott jövedelemből. Magyarul: egyre több a szegény nyugdíjas - kezdi elemzését az Mfor.hu a hazai nyugdíjas jövedelmi szegénységről.

Abból indulnak ki, hogy az elmúlt években a megugrott bérnövekedés miatt a jövedelmek és a nyugdíjak közötti olló egyre nagyobb lett, mivel az idősek juttatását csak az inflációkövető emeléssel tudta le a kormány. Részben ez okozza azt, hogy a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb kiadványa szerint emelkedett a nyugdíjasok körében a relatív jövedelmi szegények aránya: 2018-ban 11 százalékos volt az előző évi 10 százalék után de 2010 óta a duplájára emelkedett a számuk.

A kategória azokat fedi le, akiknek jövedelme nem éri a medián ekvivalens jövedelem 60 százalékát, ami a szegénységi küszöb (tavaly havi 93 312 forint volt a szint). Mivel a lendületes béremelkedés felhúzza a mediánkeresetet, az abszolútértéken vett szegénységi küszöb is egyre feljebb kerül - fejti ki a portál, amely szerint itt érvényesül, hogy a nyugdíjak lassabban emelkednek, mint a fizetések. Mutatja ezt az is, hogy 2017-hez képest a szegénységi küszöb értéke 11,3 százalékkal került feljebb a bérek miatt, így a szerény nyugdíjemelkedés miatt többen esnek be a küszöb alá.

Emiatt van az, hogy tavaly 238 ezer nyugdíjas havi 93 312 forintnál kevesebb pénzből élt 2018-ban, ami 28 ezer fős növekedés 2017-hez képest. A helyzet várhatóan tovább romlik majd, miután a bérek tovább emelkednek, de a nyugdíjak csak az inflációt követik le.

A ténylegesen érintettek aránya azonban még ennél is magasabb lehet, hiszen a Magyar Államkincstár adatai szerint közel 532 ezren kapnak 50 és 100 ezer forint közötti nyugdíjat, közel 18 ezer esetben pedig 28 500 forintnál is kevesebb az ellátás mértéke. Hogy a statisztika alapján számolt létszám ennél jóval alacsonyabb, abban szerepet játszhat például a nyugdíj melletti munkavállalás is, mely nagymértékben javíthat az idősek életszínvonalán - foglalja össze az Mfor.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html