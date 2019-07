Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A magyar orvos korán hal

Nincsenek jó bőrben a magyar orvosok, sem mentális, sem fizikai egészségük nem kielégítő, s a kutatások szerint rendkívül korán halnak - olvasható a növekedés.hu-n megjelent interjúban.

Egy stresszes, rossz fizikai is mentális állapotban lévő gyógyító nem tud hitelesen megjelenni a betegei előtt sem. A sokrétű problémára mielőbb megoldásokat kellene találni, de rendszer és egyéni szintű beavatkozásra is szükség van, ráadásul maga a társadalom is fejlesztésre szorul - mondta a növekedés.hu-nak Márky Ádám életmódorvostan szakorvos.

A magyar orvosnő paradoxont Győrffy Zsuzsa írta le, ami szerint minél magasabb az iskolai végzettség, annál magasabb a születéskor várható élettartam is; kivételt képeznek a magyar orvosnők, akiknek ugyanezen mutatója a nyolc általános iskolát végzettekkel vannak egy szinten. Ez a helyzet pedig több szempontból is problémát jelent azon túl is, hogy az orvosok nem érzik jól magukat.

A magyar orvosok korai halandósága mögött részben a társadalom nagyon magas egészségügyi igénye, és az orvoshiány áll. Az itthon maradt orvosokra egy több feladat hárul, ami megtörhetetlen ördögi spirált indított el.

A fizetések emelése csak részben jelent megoldást a tehermentesítésre, amit az amerikai példa is igazol. Az USA-ban az orvosok messze a legjobban keresők között vannak, ennek ellenére az amerikai orvosok közel fele ki van égve; 2018-ban negyvenkettő, míg idén negyvennégy százalékuk számolt be burnout-ról.

Itthon a diploma átvételének idejére a hallgatók nagy része már ki van égve, ami az első rezidensi év végére szinte 99 százalékra emelkedik. Sajnos mivel egy munkahelyen nem tudnak annyi pénzt keresni, hogy abból el lehessen indulni az életben, kénytelenek több munkahelyen is helytállni. Ugyanakkor az is tény, hogy az az orvos, aki maga sincs rendben, nem lesz hiteles egy ilyen helyzetben, nem tudja hitelesen átadni az információt az életmódváltásról, a terápiakövetésről.

Az életmódszakorvos szerint fontos lenne, hogy az orvosok is tudjanak segítséget kérni olyan szakembertől vagy kollégától, aki ezzel foglalkozik. Rendszerszinten pedig az orvosképzésen belül kell keresni a megoldást.

