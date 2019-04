A magyar település, ahol többen születnek, mint az országos átlag

A kormány célul tűzte ki, hogy megszüntesse a magyar természetes fogyást. A meghirdetett családvédelmi akciótervben olcsó hitelt és a csok kiszélesítést is ígérik. Egy magyar településen, Lébényen ez utóbbiak nélkül valósult meg az, hogy az országos átlagnál több születés jut a lakosságra. A helyi tapasztalatok alapján nem az állami mankó, hanem az átgondolt intézményrendszer, de leginkább a magas bérek hozhatják el a demográfiai fordulatot.

Lébénybe érkezve szinte azonnal látszik, hogy sok szempontból kilóg a magyar kisvárosok közül: a katolikus templom nem sárga és nem barokk, hiánycikkek a vidék arculatát teljesen átformáló Kádár-kocka egyenházak, valamint egy hétköznap délelőtt beérkezve nem kihalt, hanem emberekkel teli utcák fogadják az idelátogatót. De mégsem ezek a legszembeötlőbb különbségek, hanem az, hogy szinte minden kétszáz méterre jutnak babakocsijukat tologató szülők vagy nagyszülők.

Bár demográfiai mérésnek tudománytalan a látottak alapján való becslés, itt a hasraütésszerű saccolás mégis pontos eredményt hoz: 2015 óta a településen egy kisebb babyboom történt, ezért azon kevés hazai városok közé tartozik, ahol pozitív a népesedési mérleg. Igaz, ebben szerepe van valamennyire Győr közelségének és az így megnyert kertvárosi szerepnek is, de nem a be- vagy áttelepülők változtatják át a korfát az elöregedő lakosságot jelző, csúcsára állított karácsonyfa formából.

Kiugró adat

Bár a település Fő utcáján már lengedeznek a kormány családvédelmi akciótervet népszerűsítő plakátjai a villanyoszlopokról lelógva, nem a kormány intézkedéseinek gyors hatása látható, hanem sokkal inkább mintapéldája annak, hogy milyen, amikor a szerencsés körülmények egy átgondolt önkormányzati támogatási rendszerrel találkozva népesedési fordulatot hoznak, vagy hozhatnak egészen apró fejlesztésekkel is.



A Fő utcán lengedeznek a kormány családvédelmi plakátjai.

Az elmúlt években a kisvárosban rendre 30 fős átlagos születési szám volt, ami figyelembe véve, hogy egy összesen 3200 lakosú településről van szó, ez nagy szám. Minden századik lébényire jut ugyanis egy kisgyerek minden évben, miközben a KSH legfrissebbb adatai szerint - csok, olcsó asszonyhitelek és anyagi támogatások ide vagy oda - Magyarországon ezer lakosra kevesebb mint 9 élveszületés jut éves átlagban. Vagyis az országos átlagot valamennyivel meghaladja az itteni reprodukciós szint.

Az pedig nem látszik, hogy a trend megállna, sőt, mintha gyorsulna is: januárban 3, februárban 4, március közepéig 6 új baba sírt fel a településen, ezzel pedig bőven az országot átlag fölé emeli a települést. A babyboom pedig olyan apróságokból is érezhető, minthogy a helyi pékségben 5000 forintért vár gazdára egy használt gyerekhordó.



Van kereslet a használt gyerekhordóra is.

A független Kovács Gábor polgármester vezette önkormányzat ezt a folyamatot részben csak lekövette: tavaly októberben került napirendre, hogy a település új vagy újonnan bővült családjait megajándékozzák. A képviselőtestület támogatásával viszont eldöntötték, hogy január 1-től minden kisded érkezésekor a szülőknek 100 ezer forintot ajándékoznak, valamint egy 30 ezer forint értékű babakelengyét, amely tartalmaz egy pelenkatortát, a város logójával díszített kistáskát, rugdalózót, törülközőt.

Mindez persze csak akkor jár, ha az egyik szülő legalább egy éve már a településen él. A szigorításra azért van szükség, mert tényleg a helyieknek akarnak segítséget nyújtani, nem pedig azt akarják, hogy a betelepülőktől papíron nőjön a lélekszám Lébényben.

Átgondolt fejlesztések

"Próbáltunk minden fejlesztést úgy megcsinálni, hogy az kényelmessé tegye az itteni életet a helyieknek, de főleg a szülőknek" - kezdte magyarázatát a Napi.hu-nak Kovács Gábor. Szerinte nagy segítség, hogy 2015-2016 óta dolgoztak azon, hogy legyen a településen bölcsőde. "Sok nőnek és családnak fontos az, hogy az anyuka visszamehessen dolgozni a gyereknevelés mellett, a bölcsőde pedig ebben segít" - mondta el a polgármester.



Kovács Gábor viccből azzal magyarázta a hely népességrobbanást, hogy áramszünet alatt sok gyerek fogan. Az elmúlt években pedig volt néhány.

Az csak 2017-ben dőlt el, hogy ezt megvalósíthatják, de ehhez szükség volt egy leleményes pályázati győzelemhez.

"A homályosan megfogalmazott nevű a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézményekre fordítható TOP-kiírásra pályáztunk a bölcsődével, és nyertünk rá közel 194 millió forintot" - közölte Kovács Gábor, aki elmondta, hogy a kivitelezésre is nehéz volt vállalkozást találni, de egy évig áram sem volt az épületben, mert egyszerűen nem jött ki a szolgáltató, hogy megoldja a helyzetet.



Májusban lesz a bölcsőde ünnepélyes átadása, de a beszoktatás már tart.

Az építkezés alatt a szomszédos házakból vitték hosszabbítón az áramot, hogy haladjanak. Végül idén február 1-én meg is kapták a működési engedélyt. Bár már tart a beszoktatás a kétcsoportos, 24 férőhelyes új bölcsődében, de a hivatalos átadás csak májusban lesz. "Addig legalább van időnk az udvar parkosítására" - tette hozzá a polgármester a jó oldalát nézve a helyzetnek.

A településen nem is ez az egyetlen segítség a kisgyerekes szülőknek: már működik egy óvoda, amely még szinte új, 2010-ben adták át. Ezt is folyamatosan fejlesztik, nemrég bővítették is, hogy elférjen benne a két nagy, egy közepes és két kiscsoport. Most összesen 128 gyerek van az óvodában.

A kiadás, amit örömmel vállalnak

"Az nagyon pozitív, hogy minden helyben van a városban: bolt, házi- és gyerekorvos is van. Nem kell utazgatni" - ezt már a tízhetes Zoárd anyukája mondta lapunknak miután babakocsit tologatva az utcán leszólítottuk. Ő személy szerint nem küldené a bölcsibe a gyereket, mert már az előző kettővel is maga maradt otthon, de szerinte is nagy segítség a legtöbb helyinek, hogy megépült. "Mi nem csok-osok vagyunk. Eleve nagy családot akartunk a férjemmel, de most már megállunk a három gyereknél" - tette hozzá.

A polgármester a Napi.hu-nak el is mondta, hogy eddig sem és valószínűleg a jövőben sem felel majd meg a csok-feltételeinek Lébény, hisz a kormány által közölt tervek szerint előírnák a települési népességcsökkenést a jogosultsághoz. (Ott jártunk után Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette a falusi csok részletszabályait is, amelyeknek a település tényleg nem felel meg - a szerk.)

Pörög a csok, de csak kevesen vállalnak gyereket is 2015. július 1-je óta lehet igényelni a családi otthonteremtési kedvezményt. Az állam eddig 219 milliárd forintot fizetett ki, de csak 482 azoknak a házaspároknak száma, amelyek még nem rendelkeztek eggyel se, de három gyermek megszületését vállalták a 10 millió forintos támogatásért cserébe. Így bizonyosan azok vannak többségben, akiknek már legalább egy gyerekük van, de olyanok is bőven igényelték a támogatást, akik már eleve három gyermeket neveltek - tudta meg a 24.hu márciusban A találgatásokon túl annyi viszont bizonyosan ismert, hogy a 97 ezer kérelmezőből 85 ezerrel kötöttek szerződést eddig. A Napi.hu pedig közérdekű adatigénylésből tudta meg, hogy a csok és a szocpol esetében sok ezer gyerek nem születik meg, akikre felvették a támogatást. A magyar állam pedig csak ímmel-ámmal megy utána a pénzének, a tartozások töredékét hajtja be. Így fordulhat elő, hogy a lakástámogatást igénybe vevőkkel szemben fennálló állami követelés összege a lakástámogatási hatóságok által a Magyar Államkincstár (MÁK) számára 2018 decemberében szolgáltatott adatok alapján 30,7 milliárd forint volt, miközben csak 2009 óta 38,4 milliárd forintnyi megelőlegező támogatást fizetett ki az állam. További részleteket ebben a cikkünkben olvashat

Nem marad így más, mint a szolgáltatások javítása

Kovács Gábor elmondta, hogy a munkaerőhiány miatt nehézkes is megoldani, hogy legyen felnőtt és gyermekorvos is. "A mosonmagyaróvári kórházból próbálják is elcsábítani az egyiküket" - meséli, hozzátéve, hogy az önkormányzat ezért lakhatási támogatást is adott, hogy megtarthassák.

De a helyiekkel beszélve kiderült, hogy a gyermekvállalás sarkalatos pontja az anyagi biztonság megteremthetősége, ehhez pedig kevés a babakelengye-csomag 100 ezer forintnyi készpénzösszege, amire egy szülő azt mondta, hogy a nőgyógyász és a szülés kifizetésére volt csak elég.

Lébény legnagyobb előnye ebből a szempontból is épp a fekvése: az M1-es autópálya közelsége miatt elérhető távolságra van mind Győr, mind Ausztria. Utóbbi inkább, de mind a kettő elcsábítja a hazai dolgozókat az ott kínál jóval magasabb fizetésekkel. Mutatja ezt az is, hogy a kisvárosban már csak egy darab közfoglalkoztatott van, míg az előző években átlagosan 8 fős brigád volt az önkormányzatnál.

A szomszédos Burgenlandban a havi nettó átlagkeresetek 2100 euró környékén vannak az osztrák statisztikák szerint, a forintban 675 ezret kitevő összeggel pedig szinte lehetetlen itthon versenyezni, de még a minimálbérrel is nehéz, ami meghaladja a 300 ezer forintot.

"A legtöbben a határon túlra járnak dolgozni, összeülnek egy autóba és kint vállalnak munkát" - magyarázta lapunknak Kovács Gábor, aki szerint a környéken érezhető is a munkaerőhiány. "Hónapok óta próbálunk egy brigádot találni, hogy egy tetőt készítsenek a falumúzeumban egy kifutó fölé, de nem találunk senkit" - teszi hozzá.

A másik, ami megteremti azt a lehetőséget, hogy támogassák a friss családosokat azon múlik, hogy a falu határában működő ipari parkból van annyi adóbevételük, hogy fejlesszenek és fenntarthassák a meglévő szolgáltatásokat. A polgármester például eleve nem számol azzal, hogy a bölcsőde üzemeltetése pusztán a normatív támogatásból megoldható lesz. "Hiába vannak papíron elegen egy csoportban, ha a gyerek többet hiányzik egy hónapban 10 napnál, akkor már nem jár utána normatív támogatás. A mi szempontunkból ő ingyen van bent" - ismertette a jogszabályokat, de ennek kigazdálkodására örömmel vállalkoznak, mert ennek valóban van hatása a családok életére.

