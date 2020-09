A magyar valóságról kérdezték a kormányt a parlamentben - lett is válasz

Arató Gergely DK-s képviselő azt kérdezte az Országgyűlés hétfői ülésén, hogy mikor tesz a kormány a munkanélküliség ellen, míg az LMP-s Demeter Márta arra várt választ, hogy miért kell a magyar szakképzési rendszert is a multinacionális nagytőke szolgálatába állítani?

Mikor foglalkozik végre a kormány az érdemi problémákkal, mikor tesz a munkanélküliség ellen? - tette fel a kérdést a parlamentben az MTI szerint Arató Gergely (DK), szerinte a miniszterelnök nem látja a magyar valóságot, különben nem mondaná, hogy ma már többen dolgoznak, mint januárban.

Nyakunkon a járvány második hulláma, amely a munkahelyeket is fenyegeti. Ráadásul a munkanélküliek több mint fele már semmilyen pénzügyi ellátást nem kap - mondta az ellenzéki politikus. (Júliusban már 190 ezren voltak azok, akiknek nem volt munkája és semmilyen ellátást nem kaptak - a szerk.)

A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely szerint a KSH statisztikáit eddig mindenki elfogadta, de lehet, hogy a válság ezen is változtatott. A KSH augusztusi foglalkoztatási adatai szerint több tízezerrel többen dolgoznak, mint januárban, a koronavírus-járvány okozta válság előtt. Úgy látja, a munkaerőpiac sok nehézséggel, de viszonylag jó állapotban élte túl az első hullámot, és a kormány sok álláshely megőrzéséhez járult hozzá.

Gulyás: a kormány jól és hatékonyan dolgozott

Arató Gergely kiállt amellett, hogy a kormány nem látja a hétköznapi embereket, akik lehetetlen helyzetbe kerültek, a kormány nem néz szembe a gazdaságot fenyegető válsággal és a munkanélküliséggel - írta az MTI.

Gulyás Gergely szerint a kormány hatékony és célzott intézkedéseket hozott, és elkötelezett amellett, hogy ahány munkahely megszűnik, annyit hoznak létre. Az eddigiek alapján úgy tűnik, a kormány eleget tud tenni ennek az ígéretnek - véli a miniszter.

Szakképzés átalakítása - olcsó munkaerő-kibocsátás?

Miért kell már a magyar szakképzési rendszert is a multinacionális nagytőke szolgálatába állítani? - kérdezte Demeter Márta (LMP) a kormány tagjától. Szerinte az elmúlt tíz évben az autóipar kizárólagosságáról és a magyarok bérének alacsonyan tartásáról szólt a kormány gazdaságpolitikája. Az Audi ezalatt 1800 milliárd forintnyi osztalékot vitt ki az országból, míg a hazai kis- és közepes vállalkozásoknak "be kell érniük propagandaszöveggel". Most a szakképzést állítják át "olcsó munkaerő-kibocsátási üzemmódra" - fogalmazott az ellenzéki politikus az MTI híre szerint.

Menczer: több a munkahely és a beruházás

Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára azt felelte: a járvány előtt 3,3 százalékos volt a munkanélküliség és 900 ezerrel több embernek volt munkája, "mint az önök szövetségesei kormányzásának végén", amikor csaknem 12 százalékos volt a munkanélküliség.

2014 óta 538 beruházás érkezett az országba, ezek 92 ezer munkahelyet létesítettek. Jelenleg 86 stratégiai partnere van a kormánynak, ezeknél a magyar beszállítói arány 70 százalékos.