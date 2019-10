Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A MÁV eladja, a bírói hivatal építi a balatoni üdülőjét

Balatonlellén és Balatonkenesén is eladná lerobbant, de remek elhelyezkedésű vállalati üdülőjét a MÁV. Az OBH pedig Balatonszemesen építkezik egy állami közbeszerzéseken látványosan gyarapodó kivitelező segítségével.

A Magyar Posta és az MVM után a MÁV is úgy döntött, hogy megpróbálja eladni balatoni üdülőit - derül ki a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) elektronikus aukciós rendszeréből. Az állami vasúttársaság például a balatonlellei üdülőjétől szabadulna meg 250 millió forintért. Az ingatlan ugyan lerobbant és lakhatatlan állapotban van és inkább bontani, mint felújítani kellene, de príma az elhelyezkedése, ugyanis mindössze 30 méterre van a Balatontól. Ezen a partszakaszon kizárólag szabadstrand található. Licitálni november 18-20. között lehet majd.

Szintén eladná a MÁV a balatonkenesei üdülőjét - derül ki a társaság vagyonkezelési és gazdálkodási igazgatóságának honlapjáról. Ez is bontandó állapotban van, hiszen 12-15 éve nem hasznosították. Nem is közvetlen vízparti, hiszen a vasút és a 71-es út is elválasztja a tótól, így az értéke csak 150 millió forint. Legalábbis a licit ennyiről indul majd szintén november 18-án. "Célunk a MÁV Zrt. bevételeinek növelése, továbbá, hogy a bérbeadással, értékesítéssel a vasút területén olyan szolgáltatások legyenek jelen, melyek a vasúti, állomási területek állagmegóvását szolgálják, emelik az utaskiszolgálás és árufuvarozás színvonalát, hozzájárulva a vasút külső megítélésének javításához" - közli a MÁV vagyonkezelője.

A vasúttársaság amúgy az ország egyik legnagyobb ingatlanvagyonával rendelkezik. Még 2017 áprilisában beszéltek arról, hogy a mintegy ezermilliárd forint értékű vagyont kezelnek, ami 17 ezer épületből és 21 ezer földterületből álló áll. Ez nagyon sok pénzbe kerül: az ingatlanok üzemeltetésére és karbantartására (takarítás, köztisztasági költségek, hulladékkezelés, szennyvízkezelés, őrzés, rovar- és rágcsálóirtás, kaszálás, javítások) évente milliárdokat fordít a MÁV, valamint bérbeadással vagy értékesítéssel próbálja hasznosítani, mérsékelt sikerrel.

Máshol van pénz

Ellenben nem elad, hanem javában építkezik az Országos Bírósági Hivatal (OBH) Balatonszemesen, ahol a Handó Tünde által vezetett szervezet "korszerű, európai színvonalú képzési központ létrehozását tűzte ki célul" - olvasható az OBH honlapján. A központ több funkciót is ellát majd. Az épületegyüttes egyike mintegy 1270 négyzetméter hasznos alapterületen oktatási célokat szolgál, míg a másik épület a képzésen résztvevők étkezési és szálláslehetőségét biztosítja. Az építkezés már tart, a kivitelező pedig az AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft. lett 2,9 milliárd forintért. A beruházás befejezésének tervezett időpontja eredetileg 2019 vége volt, de ez már biztos, hogy nem tartható.

A Baja melletti Hajós városban székelő cégnek nem lehet oka panaszra, hiszen sorra nyeri el mostanában az állami és önkormányzati közbeszerzéseket, és tavaly már 5,5 milliárd forintos forgalom mellett mintegy 100 millió forintos profit is összejött a Hévízi Jánoshoz köthető társaságnak. A cég referenciái között megtalálható például a Kalocsa Szíve program, Baján szökőkutat építettek az önkormányzatnak, de a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság is szívesen ad munkát az Aktív Kft.-nek, hiszen ők építettek nekik látogatóközpontot és 350 millió forintért szálláshelyet is.

