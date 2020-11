A minisztérium elárulta, milyen műtétek nem maradnak el

Kásler Miklós szombaton jelentette be, hogy az egyre növekvő számú koronavírusos beteg folyamatos ellátásának biztosítása érdekében elrendelte a halasztható műtétek felfüggesztését keddtől. Az ATV Híradó ezzel kapcsolatban kérdezte a szaktárcát.

"Minden esetben a kezelőorvos dönt arról, hogy melyik műtét halasztható, és a kórház értesíti a betegeket. Egyetlen olyan beavatkozás sem maradhat el, amely nélkül a beteg életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne - olvasható a televízió portálján.

Továbbra is el kell végezni valamennyi onkológiai ellátást, és a szervezett onkológiai szűrővizsgálatokat, a szakmai kollégium ajánlása szerinti kardiológiai ellátásokat, valamint biztosítani kell az asszisztált reprodukciós eljárások zavartalan működését is. Továbbá transzplantációt is lehet végezni a járványügyi óvintézkedések szigorú betartása mellett"- írta az EMMI sajtóosztálya a Híradónak, és hozzátették, hogy várhatóan annyi műtét marad el, mint tavasszal, és a kórházak hasonló intenzitással pótolják majd az elmaradt műtéteket a második hullám után.

Kásler Miklós emberminiszter utasításban rendelte el a halasztható műtétek - ideértve az egynapos sebészetet is - felfüggesztését keddtől, és szinte minden kórházat kijelölt a koronavírusos betegek ellátására. A kijelölés nem vonatkozik a korábbi miniszteri utasítás alapján mentesített intézményekre.

A miniszteri utasítás szerint valamennyi közfinanszírozott, aktív fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi intézmény - kivéve a korábban mentesítetteket - köteles ellátni a középsúlyos és súlyos, igazolt Covid-fertőzött, valamint gyanús betegeket.