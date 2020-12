A moratórium ügyintézésére már csak pár nap maradt

A jogosultak számára sem automatikus a törlesztési moratórium meghosszabbítása. Aki jövőre sem szeretné törleszteni a hitelét, siessen felvenni a kapcsolatot a bankjával. Erre már csak néhány nap maradt az év végéig - figyelmeztet a Bank360.

Decemberben mindenképpen le kell adnia az igazolásait annak, aki jogosultként szeretné, ha már a januári törlesztőrészlete is a moratórium 2 hatálya alá tartozna - közölték a pénzügyi szakportál elemzői. A portál emlékeztet: az általános hitelmoratórium december végével megszűnik, a moratórium 2-ben pedig csak kiemelt társadalmi csoportok hitelei kerülhetnek. Ezen csoportok közé tartoznak a legalább egy gyermeket nevelők, a nyugdíjasok, a munkanélküliek és a közfoglalkoztatottak.

Bár a rendelet azt írja, hogy számukra a moratórium folytatása automatikus lesz, mára kiderült: a jogosult ügyfeleknek mihamarabb el kell juttatni a szükséges igazolásokat és nyilatkozatokat a bankokhoz. Aki biztosan nem akar fizetni januárban, annak december végéig el kell juttatnia a bankhoz a szükséges dokumentumokat.

A pénzintézetnek egy nyilatkozatra van szüksége, melyben az adós egyértelműen jelzi, hogy szeretne élni a hitelmoratóriummal, illetve egy jogosultságot igazoló dokumentumra, amivel igazolja, hogy a jogszabály szerint meghatározott védett társadalmi csoporthoz tartozik. Telefonon is lehet intézkedni, de legfeljebb szándéknyilatkozatot lehet tenni, a dokumentumokat vagy személyesen, vagy az interneten keresztül kell elküldeni a bankokhoz.

A bankok legtöbbje már közölte a pontos információkat a weboldalaikon, és van olyan pénzintézet is, amely már az érintett ügyfelek értesítését is megkezdte levélben és egyéb digitális csatornán. A szakportál azt tanácsolja, hogy lehetőleg minden jogosult elektronikus csatornát vegyen igénybe a járványhelyzetre való tekintettel, hiszen nem csak higiénikusabb, hanem könnyebb és gyorsabb is így az eljárás.