A munkanélküli segélyezés meghosszabbítását, illetve a katonaság bővítését javasolja az MKT

Az álláskeresési ellátás 6, esetleg 9 hónapra való átmeneti kiterjesztése, a START munkaprogram előirányzatának megemelése, új állami beruházások indítása, illetve a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos állományának átmeneti növelése átlagbér fizetése mellett - többek között ezeket javasolta Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, az MNB Monetáris Tanács tagja Pleschinger Gyula a válságkezelésre.

Az MKT 90 konkrét javaslatot fogalmazott meg és továbbított a Gazdaság Újraindításáért Felelős Akciócsoport részére a járvány okozta károk enyhítésére, illetve a gazdaság újraindításának lehetőségére vonatkozóan - derül ki a szakember Növekedés.hu-nak adott interjújából. A csomagban hangsúlyos elem a munkahelymegőrzés, az egészségügy, az informatika, az agrárium, a turizmus, a kultúra, az áruszállítás, a demográfia, a startup vállalkozások és a kkv-szektor területeire vonatkozó rövid- és hosszútávú mentőcsomagok.

"A munkahelyek válságok alatti megőrzésének talán leghatékonyabb - és már több esetben bizonyított - módszere a rövidített munkaidő program, melynek keretében a munkavállalók, a munkáltatók és a költségvetés megosztja egymás között a terheket. A munkavállalók rövidített (Ausztria esetében akár a normál munkaidő tizedére csökkentett) munkaidőben dolgoznak csökkentett bérért, a veszteséget pedig a munkáltató és a költségvetés osztják meg egymás között" - említett példát Pleschinger Gyula a segítségadás lehetséges formájára.

A javaslataik között szerepel, hogy tovább növeljék a foglalkoztatás rugalmasságát, péládul a más munkakörben vagy ugyanabban a munkakörben változó feltételek mellett történő foglalkoztatás korlátainak oldása, a munkaerő-kölcsönzés feltételeinek lazításával, a kollektív szerződésekben szabályozott feltételek enyhítésével. Emelett azt is támogatnák, hogy az álláskeresési ellátás 3 hónapról 6, esetleg 9 hónapra való átmeneti terjesszék ki, a Start munkaprogram előirányzatának megemelése is segíthet. Fontosnak tartja az MKT, hogy új állami beruházásokat indítsanak, de támogatás lehet, ha esetleg a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos állományának átmeneti (1, esetleg 1+1 éves) növeléséről is döntenek, a tagságnak pedig átlagbért fizetnének.

A munkanélküliség növekedése kapcsán nagy katasztrófával nem számolnak: úgy vélik, egy járvány okozta 4-5 százalékos munkanélküliség még viszonylag rövid távon orvosolható lenne.

A válság hosszúságáról és milyenségéről az MNB Monetáris Tanácsának tagja azt mondta, mivel az egyes kormányok az egészségügyi kapacitások bővítése, fejlesztése mellett "azzal csaknem megegyező prioritással törekszenek a munkahelyek megőrzésére, a gazdasági szereplők működőképességének megőrzésére annak érdekében, hogy a járvány elmúltával a gazdaságok "repülőrajtot véve" ott folytathassák, ahol a járvány kitörésekor lassulni, leállni kényszerültek", elképzelhető, hogy gyors lefutása lesz a krízisnek, melyet egy gyors felpattanás követhet majd.

A leginkább súlytott turizmus és vendéglátás kapcsán az interjúban azt mondta, "a vendégek - különösen a külföldiek - bizalma lassan tér vissza, az óvatossági motívumok hosszabb ideig távol tarthatják őket. Segítene a lekötött energia-és közműszerződések újratárgyalásának átmeneti lehetővé tétele, az ágazat részére biztosított járulékkedvezmények év végéig történő meghosszabbítása, az üzleti turizmus támogatása, a reprezentációs adó átmeneti eltörlése/csökkentése a rendezvénypiac újraindulásának támogatására, a Szép-kártya 2020-ban lejáró, fel nem használt keretének 1 évvel való meghosszabbítása." De támogatnák a szállodák kiterjedt beszállítói körét is.

"Az újraindulás új kihívásokat és új lehetőségeket is jelenthet. A válság megmutatta, hol vannak gyenge pontjaink, sőt, hol vannak az Európai Unióban is gyenge pontok. A felismert igényekhez leggyorsabban a kkv-szektor tud alkalmazkodni, és érdemes ebben az alkalmazkodásban célzott hitelprogramokkal, garanciaprogramokkal támogatni a szektor vállalkozásait. Az MNB, a Versenyképességi Tanács, a kamarák és a minisztériumok által kidolgozott versenyképességi javaslatok is tartalmaznak számukra megszívlelendő gondolatokat. A járvány tanulságai alapján például a mezőgazdaságban, élelmiszeriparban törekedhetünk a minél nagyobb fokú önellátásra" - mondta el a jövő kapcsán Pleschinger Gyula.

"Jelentős szerepe lehet a beruházások visszaesése ellensúlyozásában a kormánynak például infrastrukturális beruházások (út-vasútépítések/korszerűsítések, vagy a mezőgazdaság számára oly fontos öntözési rendszerek stb.) indításával" - mondta el a lefelé mutató kockázatokról a beruházások terén.