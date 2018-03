Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A Nemzeti Választási Bizottság megbírságolta Orbán Viktort

Ma délutáni ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elmarasztalta Orbán Viktor miniszterelnököt, amiért az elmúlt napokban több rendezvényen is gyerekek körében kampányolt azok szüleinek hozzájárulása nélkül – értesült az Index.

Orbánt a további jogsértéstől is eltiltotta az NVB. A törvénysértés miatt a kormányfőnek 350 ezer forintos büntetést is fizetnie kell. Az NVB az ügy miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordult - számolt be a portál.

A testület nemrég egészült ki az országos listát állító pártok jelöltjeivel, így a kormánypárti tagok kisebbségbe kerültek.

A kormányfőnek a 2018-as vagyonbevallása szerint 993 ezer forint megtakarítása van.

Fotó forrása: Shutterstock

