A Neumann János Egyetem fenntartója megvette a kecskeméti egyetemi campust fejlesztő társaságot

Megvásárolta az új kecskeméti egyetemi campus első ütemét megvalósító Kecskeméti Duális Oktatás (Kedo) Zrt. 100 százalékos üzletrészét a Neumann János Egyetemért Alapítvány (NJEA) - közölte a céget létrehozó és azt az egyetemi fenntartónak eladó jegybanki alapítvány kedden az MTI-vel.

A Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány közleményében azt írták: a tranzakcióval az egyetem fenntartója már a saját tulajdonába került társaságon keresztül tudja megvalósítani a campus fejlesztésének második ütemét.

A 2020-2021-es tanévtől az Neumann János Egyetemért Alapítvány lett a kecskeméti Neumann János Egyetem fenntartója. A változás egyben modellváltást is jelent, amelynek célja, hogy az egyetem hosszú távon is stabilan, hatékonyan működhessen és bővíthesse innovációs tevékenységét - írták, hozzátéve: ebbe a folyamatba illeszkedik a mostani adásvétel is.

Az egyetemi fenntartónak tulajdonosként közvetlen kapcsolata lesz a céggel, amelynek legfontosabb feladata az egyetemi campus építése, a második ütem megvalósítása, amely teret ad a 21. századi oktatástechnológiának, az integrált, interaktív technikai eszközökön alapuló képzési módszereknek - tartalmazza a közlemény.

Az MNB alapítványa arra is felhívta a figyelmet, hogy korábban a Kedo Zrt. tulajdonosaként ők indították el azt a folyamatot, amely Kecskemét főiskoláját egyetemmé fejlesztette. Ez 2016-ban valósult meg a gazdaságtudományi kar létrehozásával.

A kecskeméti campus építésének első üteme 2019 szeptemberére készült el, amivel új szintre lépett a gazdaságtudományi oktatás - tartalmazza a közlemény. Hozzátették: a campus egyik híressé vált különleges terme a speciális építészeti megoldásokat felvonultató "tőzsdetojás", ahol a tőzsde működését sajátíthatják el a hallgatók. Az épületegyüttes több funkciót is ellát. A vállalatokkal való együttműködés keretében már jelenleg is vannak olyan cégek, amelyek irodáikat az egyetem területén működtetik.

Az egyetemi modellváltáshoz kapcsolódó kormány-előterjesztésnek megfelelően a Neumann János Egyetemért Alapítvány az adásvétel lezárását követően folytatja az "Intelligens Kecskemét CAMPUS" oktató- és kutatóközpont beruházást. A második ütemben egy modern adminisztrációs részleg, kollégium és egy digitális, innovációs, kreatív multifunkcionális központ épül. Ebben kap helyet például a Magyar Animáció Háza is - írták.

A campus további hasznosítása céljából a Neumann János Egyetemért Alapítvány tárgyalásokat folytat vezető autóipari és pénzügyi szolgáltatókkal. A cél, hogy az egyetem - és ezzel Kecskemét városa is - a kutatás-fejlesztés-innováció meghatározó központjává váljon, és kilépjen a nemzetközi színtérre is - zárul az MNB alapítványának közleménye.