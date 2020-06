A nyugdíjasok több pénzt kapnak most, de később megfizetik az árát

Szerdán, július 1-jén több törvényváltozás is életbe lép, amely a nyugdíjasokat érinti. A nyugdíj mellett nem munkaviszonyban dolgozóknak már csak szja-t vonnak le a fizetésükből, viszont ez már a nyugdíjat nem növeli, mivel járulékmentés lesz. De több árnyoldala is van a lépésnek - foglalta össze a Nyugdíjguru.

Július 1-jétől kiterjesztik azt a szabályt a nem munkaviszonyban munkát végző nyugdíjasokra is, hogy csak a 15 százalékos szja-t vonják le a bérükből. Tehát a megbízási szerződéssel dolgozó nyugdíjasok, illetve a vállalkozó nyugdíjasok is mentesülnek az összesen 18,5 százaléknyi járuléklevonásoktól. Ennek az érdemi hatása első sorban az, hogy az így dolgozó idősek nettó keresete jelentősen nőni fog. Viszont van hátrány is.

Mivel a nyugdíj melletti munkavégzéssel szerzett kereset, jövedelem járulékmentessé válik, ezért az már nem vehető figyelembe az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset kiszámítása során. Továbbá, ez nem számít bele a nyugdíjnál a szolgálati időbe sem.

A nyugdíjasok munkaerőpiaci bevonása így is lendületet kaphat: nemcsak az érintettek mentesülnek a munkavállalói járulékfizetésektől, de a foglalkoztató cégeknek sem kell a szociális hozzájárulási adót és a szakképzési hozzájárulást megfizetniük.

A már visszavonult, de dolgozó idősek helyzetén túl a jövő nyugdíjasainak viszont figyelniük kell, hogy ne járjanak rosszabbul: mivel a nyugdíjnövelést kiütik a járulék- és adókedvezménnyel, ha valaki most még rendes viszonyban vállal munkát, érdemes ha nem lép be a nyugdíjrendszerbe, hanem az igénylést azutánra halasztja, hogy tényleg állományba vonulna. A korhatár betöltésével érdemes elhalasztani a nyugdíjkérelem beadását, mert ezzel sokkal jobban járnak.

Mivel a nyugdíj melletti munkavégzéssel bármely jogviszonyban szerzett kereset járulékmentes lesz tehát, ezért ennek hatása van a nők 40-ként emlegetett kedvezményes nyugdíjban részesülő nőkre nézve. A mostani szabály az, hogy a nők 40 alapján nyugdíjban részesülő, de emellett dolgozó nőnek ha eléri a munkavégzésből származó keresete a havi minimálbér 18-szorosát, akkor a következő hónaptól fel kell függeszteni abban az évben a nyugdíjának a folyósítását (hacsak nem tölti be a normál öregségi korhatárt), viszont a járulékmentesség révén ez most eltörlődik. Kereseti korlát nélkül lehet tovább dolgozni - figyelmeztet még a Nyugdíjguru.hu oldal.