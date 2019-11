Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A nyugdíjra készülőknek üzent a kormány

A MÁP+ sikerére tekintettel halasztják tovább a nyugdíjcélú megtakarítások új formáját - számolt be Varga Mihály pénzügyminiszter szavairól a Népszava.

A Magyar Állampír Plusz (MÁP+) sikerével magyarázta Varga Mihály pénzügyminiszter az országgyűlés vállalkozásfejlesztési bizottságának ülésén, hogy az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) Zrt. eddig jegelte a nyugdíjcélú kötvényprogramjának elindítást - adta hírül a napilap.

A tárcavezető szavai szerint nem akart a PM és ÁKK egy sikeres kötvényprogrammal szemben egy másik állami programot indítani. Az adósságkezelő továbbra is tervezi, hogy elindít egy nyugdíjkötvény-programot, ám ez még mindig az előkészítés fázisában van - mondta a miniszter.

A MÁP-ból eddig 2600 milliárd forint fogyott, ám a kormányzat célja, hogy ezt az állományt néhány éven belül 11 ezer milliárd forintra emelje. A pénzügyér szerint ez nem irreális cél, mivel csak a készpénzállomány jelenleg 6500 milliárd forintnyi.

A miniszter azt is elmondta, hogy a kormány nem tervezi a lakossági tranzakciós illeték csökkentését, bár idén volt ilyen javaslatuk, ám azt később visszavonták. Varga nem kívánta minősíteni Matolcsy György jegybankelnök elmúlt napokban egyre meredekebb euróellenes véleményét.

A pénzügyminiszter még tavaly novemberben jelentette be az újfajta, nyugdíj-előtakarékossági magyar állampapír tervezett kibocsátását. A korábbi hírek szerint mivel az a cél, hogy az embereket hosszú, akár több évtizedes megtakarításra késztessék, ehhez magasabb hozamra van szükség, mint az ötéves prémium-állampapíré, amely az infláció felett 1,7 százalékot fizet, de legyen kisebb, mint a Babakötvény 3 százalékos prémiuma. A nyugdíjkötvénynél is fontos szempont lesz az egyszerűség: mindig ugyanabba az állampapír-sorozatba fektetik a pénzt, és a kötvény a befektető 65 éves korában (amikor eléri az öregségi nyugdíjkorhatárt) fut majd ki. Bármikor, bármekkora összeget be lehet fektetni, akár rendszeresen, akár esetenként, a kamatot automatikusan újra befektetik.

Az államkincstárnál kell számlát nyitni, a szolgáltatás ingyenes lesz. Ennél olcsóbb, biztonságosabb, egyszerűbb nyugdíjtermék nem lesz - mondta korábban Barcza György ÁKK-vezér, aki szerint kezdetben évi 50-100 milliárd forintos értékesítést tartanak reálisnak.

Még október közepén mondta Barcza György, az ÁKK Zrt. vezérigazgatója, hogy az ÁKK-nak a kormány asztalán fekvő javaslata szerint az állam beléphet a hosszú távú nyugdíjcélú megtakarítások piacára. Majd néhány nappal később Varga azt mondta, hogy nyitott a kormány az ÁKK nyugdíjjavaslatára, jó lehetőségnek tekintik az állampapírokon keresztüli öngondoskodást.