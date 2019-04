Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A Párbeszéd kongresszusa jóváhagyta az MSZP-vel kötött megállapodást

A Párbeszéd kongresszusa egyhangú döntéssel jóváhagyta azt az MSZP-vel korábban kötött megállapodást, melynek alapján Jávor Benedek a negyedik helyen szerepel a közös EP-listán.

A vasárnapi, budapesti rendezvény után tartott sajtótájékoztatón Jávor Benedek kampányukat úgy jellemezte, hogy "felszántják az országot"; mindenütt ott lesznek és meggyőzik az embereket arról, Magyarország sorsa azon is múlik, hogy mekkora támogatottságot kap az ellenzék. Az EP-képviselő úgy fogalmazott: a Fidesz lemondott a magyar érdekérvényesítésről Európában, a konfliktusokat keresi és nem képes hatékonyan megjeleníti Magyarország érdekeit az európai fórumokon - adta hírül az MTI.

Jávor Benedek felhívta a figyelmet, hogy a hétvégén elindították a kampányukat, hétfőtől pedig hivatalosan is megkezdik az aláírásgyűjtést.

Kérdésre válaszolva elmondta, hogy további párbeszédes politikusok is felkerülnek majd a közös listára. Konkrét helyeket nem árult el, de kiemelte, hogy ennek jelképes értéke van, mert reálisan számolva az első öt jelöltnek lehet esélye mandátumot szerezni.

A sajtótájékoztatón részt vett az MSZP elnöke is, aki üdvözölte a Párbeszéd kongresszusának döntését. Tóth Bertalan azt mondta, hogy a pártszövetség egy új baloldali szövetség alapját teremtheti meg, egyúttal felhívta a figyelmet, hogy az MSZP elnöksége vasárnap úgy döntött, az önkormányzati választáson is együttműködnek.

Kérdésre válaszolva Tóth Bertalan közölte, hogy sok településen egyeztetnek az ellenzéki pártok az önkormányzati választáson való indulásról, az MSZP és a Párbeszéd pedig pártszövetségként lép fel ezeken az egyeztetéseken.

Egy másik felvetésre azt mondta, hogy az ellenzéki tüntetésekről ismert Nagy Blanka neve is felmerült EP-képviselőjelöltként, de végül nem került fel a közös listára. Egyúttal cáfolta, hogy Szanyi Tibor EP-képviselő lemondással fenyegetőzött volna abban az esetben, ha a diáklány szerepel a listán.

A rendezvényen részt vett Karácsony Gergely főpolgármesterjelölt is, akit kérdeztek az LMP, a Jobbik és Sétáló Budapest csapatának közös, szombati sajtóközleményéről, amelyben bírálták, hogy az MSZP, a Párbeszéd, a DK és a Momentum már bejelentette a tervezett fővárosi polgármesterjelöltjeit.

Karácsony Gergely azt mondta, a négy párt gáláns ajánlatot tett az LMP-nek, de az LMP budapesti elnöke erre azt felelte, hogy ők az EP-választás után akarják lezárni az egyeztetéseket. A Párbeszéd társelnöke hangsúlyozta, a jövőre nézve is fenntartják az együttműködés lehetőségét. Azt azonban leszögezte, ragaszkodnak hozzá, hogy azok a pártok, amelyek még az EP-választás előtt képesek megállapodni az önkormányzati indulásról, már most hozzák helyzetbe a saját jelöltjeiket és kezdjék el a munkát.

"Ez egy elég pontos értesülés" - így reagált arra a sajtóinformációra, hogy három polgármesterjelölti helyet ajánlottak az LMP-nek. Karácsony Gergely azt is elmondta, vitát folytattak arról, hogy bevonják-e az együttműködésbe Budapesten a Jobbikot. Közölte, a felmérések azt mutatják, hogy egy ilyen lépés nem növelné az ellenzék fővárosi esélyeit, ezért döntöttek úgy, hogy csak az LMP-t vonják be a tárgyalásokba - közölte. Erre utalva Tóth Bertalan azt mondta, nem tartott attól, hogy a döntés kihathat a vidéki együttműködésre. Közölte: az MSZP helyi szervezeteire bízták, hogy megtalálják a legoptimálisabb együttműködési megoldásokat.