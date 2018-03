Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A pártoknak üzent az ÁSZ elnöke

Az ÁSZ számára ugyanis léteznek ellenzéki vagy kormánypártok, kizárólag ellenőrzött szervezetek vannak - mondta Domokos László, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke a Magyar Időknek.

Arra volna szükség, hogy a politikai pártokban is tudatosuljon, nem vonhatják ki magukat a szabályok alól. Az adóügyi, a számviteli, a gazdálkodási előírásokat nem csak a cégeknek és az állampolgároknak, hanem a politika szereplőinek is be kell tartaniuk - fogalmazott Domokos a napilapban.

Így még csak fel sem merülhetne az a közbeszédben gyakran megjelenő elgondolás, hogy egyes résztvevők valamely üzleti kör befolyása alatt állnak vagy hogy megzsarolhatták őket a korábbi szívességek, juttatások okán. Ezzel párhuzamosan távol kellene tartani a lobbistákat is.

Szavai szerint mára véget ért a következmények nélküli ellenőrzések időszaka, így most már nem marad következmény nélkül, ha az Állami Számvevőszék az előírások megsértését állapítja meg.

Az ÁSZ-elnök szerint az ország versenyképességét leginkább a munkavégzés adóterhei­nek, vagyis a személyi jövedelemadónak, valamint a járulékoknak a csökkentése szolgálná. A forgalmi adó mérséklése viszont kétes lépésnek tűnik: szinte biztos, hogy az ilyen tehercsökkenés hosszú távon nem jelent megtakarítást a lakosságnak, az államkasszának viszont azonnali és szükségképpen pótlandó kiesést okoz.