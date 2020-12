A Pfizer vakcinája lehet az első befutó, üzente az operatív törzs

A Pfizer vakcinája kaphat először uniós engedélyt, Magyarországon is ezzel kezdhetik meg az oltást, először már decemberben egy kisebb körben. Megkezdték a köztisztviselők koronavírus-tesztjét az kormányhivatalokban, közöttük kevesebb a fertőzött, mint a szociális intézményekben vagy az egészségügyben.

A tesztelés a harmadik héten a kormányhivatalokban folytatódott. 429 862 tesztet végeztek ez az elmúlt három hétben összesen az oktatási, egészségügyi és szociális intézményekben, valamint a területi közigazgatásban - mondta György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján. A bevezetett óvintézkedések hatására a kormányablakokban volt a legkisebb a fertőzöttség aránya, csupán, 1,27 százalékos. Az oktatási, szociális és egészségügyi intézményekben magasabb volt a fertőzöttségi arány.

Az elmúlt 24 órában 3470 új fertőzöttet azonosítottak a magyar hatóságok, ezzel a koronavírussal (SARS-Cov-2) fertőzöttek száma közel 284 ezerre emelkedett - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője, Galgóczi Ágnes. Az aktív fertőzöttek száma pedig 1511 fővel 194 ezer fölé nőtt. A vírus okozta betegségben (COVID-19) életét vesztette 165 ember, így a járvány magyarországi halálos áldozatainak száma 7130 főre emelkedett. Kórházban még mindig 7667 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 605-en vannak lélegeztetőgépen.

Továbbra is cél a járvány lassítása és az egészségügyi intézményi rendszer leterheltségének csökkentése, ezért kérik tartsák be a védelmi intézkedéseket. Az időseket arra kérik, kerüljék ez a zsúfolt üzleteket most, hogy felfüggesztették a vásárlási sávot. Debrecenben egy hatósági ellenőrzés során egy fűszer- és csemegebolt raktárában rajtakaptak több maszk nélkül italozó személyt, az érintetteket helyszíni bírsággal büntették, az üzletet 5 napra bezárták. A hétvégén is intézkedtek közterületen csoportosulókkal (31 fő), 500 méternél távolabb kutyát sétáltatókkal (8 fő) szemben, de Kiss Róbert rendőr-alezredes elmondta azt is, az adatok alapján egyre fegyelmezettebben tartja be a lakosság az intézkedéseket.

A nyugdíjasoknak is üzentek: a vakcina-regisztrációhoz szükséges adatlapokat ütemezve kézbesíti a lista. Ha valaki levélben és az interneten is jelentkezik, az is csak egyszer szerepel majd a rendszerben, mert az adatokat összefésülik. A járvány továbbra is platózik, ha minden intézkedést betartanak, az esetszámok csökkenése várható. A karácsonyra vonatkozó védelmi intézkedésekről december 21-én tesznek új javaslatot a kormány részére.

Magyarország 17,5 millió adag oltóanyagot kötött le a lakosság oltására. Jelenleg úgy tűnik, hogy. Pfizer vakcinája lesz a befutó, ez kapja meg először az uniós engedélyt. 2020 decemberében már érkezhet egy kisebb adag ebből, de tömeges oltások csak jövő januártól lesznek.