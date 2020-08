A politika diktál a Színművészeti átalakításában

Nem csak a Színház- és Filmművészeti Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumába, de a felügyelőbizottságba sem került be egy ember se, akit az egyetem - az illetékes minisztérium kérésére - javasolt - adta hírül a 444.hu.

Augusztus 18-án bejegyezték a Színház- és Filmművészetért Alapítványt, amely a működési modellt váltó Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) vagyonkezelői és fenntartói jogait gyakorolja - derül ki a portál cikkéből.

Az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának tagjait július végén jelölte ki a felsőoktatásért felelős miniszter, Palkovics László innovációs miniszter. A kuratórium elnöke Vidnyánszky Attila rendező, a Nemzeti Színház főigazgatója, a Magyar Teátrumi Társaság elnöke lett. A kuratórium tagjai: a Fidesznek nyíltan kampányoló Rátóti Zoltán színész-rendező, Lajos Tamás operatőr-producer, Bacsa György, a Mol-csoport stratégiai ügyvezető igazgatója és Világi Oszkár, a Mol igazgatósági tagja, az olajtársaság szlovákiai vállalata, a Slovnaft igazgatósági elnöke.

A 444.hu most arról ír, hogy az innovációs minisztérium kinevezte az SZFE felügyelőbizottságának tagjait is, akik közé - ahogy a kuratóriumba se - nem kerültek be olyan személyek, akiket - a minisztérium kérésére - javasolt az egyetem jelenlegi vezetése és közössége.

A kinevezettek: