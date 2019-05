A szárazság után itt az újabb csapás!

A szárazság megszűnt, most a csapadékos időjárásból adódóan a növényvédelem kapcsán szaporodnak meg a gazdák teendői - írta hétfői agrometeorológiai elemzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ). A héten kissé melegszik az idő, de vasárnap újabb lehűlés érkezik.

Az áprilisban hullott csapadék csak a szárazság mérséklésére volt elegendő, májusban azonban végre megérkezett a több napon át tartó áztató eső is. Az esős, hűvös hétvége és hétkezdet után keddtől átmenetileg szárazabbra fordul az időjárás, de a hőmérséklet továbbra is az ilyenkor megszokott értékek alatt marad. Újabb csapadékzóna csütörtökön vonul át az országon, és az előttünk álló hétvégén sem lesz száraz az idő - írta az OMSZ-re hivatkozva az MTI.

Az elmúlt héten számottevő mennyiségű eső hullott a talajok átnedvesítése szempontjából is. A felszíni talajréteg országszerte nedves, sáros, a felső 20 centiméter is telített, vagy közel telített nedvességgel. Jelentősen javult a középső rétegek nedvességtartalma is, már mindenütt 50 százalék fölött alakul ez az érték a felső 50 centiméteren, de a csapadék alsóbb rétegekbe szivárgása még nem történt meg. A telítettséghez képesti vízhiány is sokat csökkent a csapadék hatására, a felső egy méteres talajrétegből jellemzően már csak 30-70 milliméter közötti nedvesség hiányzik - írták a meteorológusok.

Gyomok, kártevők, betegségek

A csapadékos idő beköszöntével gyors fejlődésnek indultak mind az őszi, mind a tavaszi kalászosok, bár a vasárnap beáramlott hideg levegő némiképp megtorpantja ezt a növekedést. Az őszi árpa már a kalászhányás, a búza pedig a szárba indulás fenológiai fázisában jár. A repce lassan elvirágzik, sokfelé már a becőképződés állapota a jellemző. A napraforgó és a kukorica vetése még folyamatban van, már kisorolt táblák is megjelentek. A csapadékos idő nem csak haszonnövények fejlődésére, hanem a gyomok növekedésére, a kártevők elszaporodására és a különböző növénybetegségek elterjedésére is kedvezően hat, bár az alacsony hőmérséklet egyelőre hátráltatja ezek elszaporodását.

Talajmenti fagyok is lehetnek

Az OMSZ előrejelzése szerint a héten is változékony marad az időjárás. Kedden és szerdán számottevő csapadék sehol sem valószínű. Csütörtökön egy frontrendszer vonul át az ország fölött nyugat, délnyugat felől északkeleti irányba, melyből előbb a Dunántúlon, majd a nap második felében keleten kell esőre, záporokra számítani. Pénteken főként keleten, északkeleten várhatók záporok, néhol zivatarok, majd szombat estétől ismét egy magassági hidegörvény hoz a jelenlegi számítások szerint elsősorban a Dunántúlra csapadékot. A keleti országrészben szerdán, csütörtökön és szombaton jelentősen mérséklődik a légmozgás, a Dunántúlon azonban továbbra is gyakran lesz élénk vagy erős a szél.

A hőmérséklet a héten az átlagosnál alacsonyabban alakul. A minimumok a legtöbb helyen egész héten 10 fok alatt várhatóak. Kedden hajnalban a Nyugat-Dunántúl szélvédett területein talajmenti fagyok is lehetnek, szerdán a fagyzugos tájakon 2 méteres magasságban is előfordulhat gyenge fagy. Csak lassan melegszik az idő, pénteken még csak kevés helyen, szombaton már többfelé emelkedik 20 fok fölé a hőmérséklet, de vasárnaptól újabb lehűlésre van kilátás. Az 5 centiméteres talajhőmérséklet a hét végére jellemzően 14-15 fokra melegszik vissza.