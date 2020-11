A SZFE-sek kitartanak: ismét tárgyalni hívják az innovációs minisztert

Az alapítvány alapítói jogainak gyakorlója a kormány nevében az innovációs miniszter. Palkovics László eddig nem tárgyalt a hallgatók képviselőivel, a Mandinernek a múlt héten azt nyilatkozta, hogy kiváló emberek kerültek a kuratóriumba. "Jogos igény, hogy a kormány bölcsen járjon el a tagok kijelölésekor. Így is történt, ha végignézzük, kik vannak a kuratóriumban. Három művész, nagy rendszerek irányításában is jártas, kiváló emberek a szakmájukban, élükön Vidnyánszky Attilával. Persze értem, hogy a másik oldal szerint az és csak az a kiváló, akit ő annak tart. Világi Oszkár (Mol) Magyarország egyik legkomolyabb üzletembere, Szlovákiában és itthon is megjelenik a művészvilágban mecénásként. Bacsa György (Mol) személyében egy jogászember is bekerült, ami szintén előnyös lesz az egyetemnek."