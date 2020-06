A Színművészeti függetlenségéért demonstráltak

Szabad ország, szabad egyetem! - kántálták a demonstrálók a korábbi diáktüntetésekről ismert rigmust többször is.

A tüntetők Palkovics Lászlótól, a felsőoktatást is felügyelő innovációs és technológiai minisztertől három pontban kértek garanciát:

Az SZFE hallgatói korábban - függetlenül a vasárnapi demonstrációtól - meghívták a felsőoktatást is felügyelő Palkovics László minisztert egy nyilvános egyeztetésre is a modellváltással kapcsolatban, amit ő szombat esti hírek szerint, "ha közvetlen megkeresést kap", kész elfogadni - írja a hvg.hu.

A hallgatók szimbolikusan átadták Upor László rektori megbízólevelét, a tömeg pedig megszavazta. Palkovics Lászlónak azt üzenték: örömmel fogadják, hogy tárgyalni akár velük. De addig is el kell halasztani a parlamenti szavazást - követelték a demonstrálók.

A demonstráción felszólalt Hegedűs D. Géza Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, az SZFE oktatója is, aki az egyetem 155 éves múltjáról beszélt.

Vajon tudják-e azok, akik most szét akarják verni az SZFE-t, tudják, kik alapították, kik jártak ide? - tette fel a kérdést. Úgy véli, most a pénz, a hatalom birtokában akarják egyesek eltörölni a múltat. "Törvénybe akarják iktatni, hogy a mi másfél évszázados történelmünk nincs többé. Azt akarják, hogy szeptember elsejével új történet kezdődjön. Az ő történetük."

Az ide vágyók tisztában vannak, hogy ide csak akkor juthatnak be, ha tehetségükkel bizonyítanak, és ez Hegedűs D. szerint az intézmény ellehetetlenítőire is igaz.

A Corvinus közgazdaság-tudományi egyetem után a közelmúltban hat másik felsőoktatási intézmény kiszervezéséről, az államiból alapítványi tulajdonba adásáról is döntött a kormány és a kétharmados Fidesz-KDNP-többségű parlament. Így a Soproni Egyetem, az Állatorvostudományi Egyetem, a Miskolci Egyetem, a Neumann János Egyetem, a Széchenyi István Egyetem és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem fenntartása és ingatlanai kerülnek alapítványi kezekbe. (Az állam évről-évre kevesebbet költ a felsőoktatásra, így 2020 után 2021-ben is folytatódik a forráscsökkentés a most benyújtott költségvetési törvény tervezete szerint.)