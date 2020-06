A szociális munkások is pluszpénzt kapnak?

Az Emmiben azon dolgoznak, hogy a szociális ágazatban dolgozók is megkapják az egészségügyiseknek megígért félmilliós pluszjuttatást - számolt be a Népszava.

Tudjuk, hogy van egy nagyon komoly feszültség, higgyék el, mi is látjuk, ezért az államtitkár úr és a miniszter úr nevében is mondom: az, hogy a Semmelweis-napon a szociális ágazatban dolgozók nem kapnak semmilyen juttatást - nagyon óvatosan mondom -, de ez nem jelenti azt, hogy a dolog nincs az asztalon. Dolgozunk azon, hogy a szívből jövő köszönöm mellé anyagi megbecsülést is tudjunk a szociális ágazatban dolgozóknak juttatni - mondta Simon Attila István helyettes államtitkár tegnap a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) által szervezett videokonferencián, ahol az önkormányzatok idősellátási feladataival foglalkoztak.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért felelős államtitkára, Fülöp Attila a közelmúltban azt nyilatkozta, a területen 84 ezren dolgoznak, így ha mindenki megkapná a 160 ezer egészségügyi alkalmazottnak járó bruttó 500 ezer (nettó 332 500) forintot, az 42 milliárdjába kerülne a költségvetésnek.

Simon azonban ilyen részleteket még nem említett, a jövőről csak azt árulta el, hogy a bentlakásos otthonok szigorú zárlatának oldása óvatosan megkezdődött, és fokozatos nyitásra készülnek a nappali ellátást nyújtó intézményekben is, az első napokban csak a férőhelyek 50 százalékának használatával - írta a napilap.