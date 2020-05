A természet és a piac is a gazdák ellen van - megkongatta a vészharangot a MOSZ

Szomjazik a föld, az ország középső és keleti felén aszály van, mind az őszi, mind a tavaszi vetések szenvednek a csapadékhiánytól és az állattartók is bajban vannak, kormányzati segítségre van szükség - véli a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége.

Az elmúlt hetek, hónapok időjárásának köszönhetően a talaj felső rétegében számottevő vízhiány alakult ki, amin a napokban hullott - az ország nagy részén alig néhány milliméternyi - eső sem segített. Már most látszik, hogy komoly terméskiesések lehetnek, hogy milyen mértékű, az az elkövetkező néhány hét időjárástól függ. Az előrejelzések nem sok jóval kecsegtetnek - közölte a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ).

A szervezet szerint a szárazság mellett jelentős fagykár is sújtotta a termelőket. Több mint 15 ezer hektár gyümölcsültetvényben okozott kárt a tavaszi fagy, különösen a kajszi és őszibarack volt érintett. Több ezer hektáron 70-100 százalék közötti virágkár következett be, ami azt jelenti, hogy sok gyümölcstermesztő termés és így jövedelem nélkül marad egész évben. Bevételük nem lesz, csak kiadásuk, mivel az ültetvényt egész évben így is gondozni kell.

A MOSZ szerint bajban vannak az állattartók is. A sertéságazat piaci helyzete az elmúlt hetekben megrendült, a sertés felvásárlási árak szűk 2 hónap alatt 25-30 százalékkal zuhantak. Sokan már önköltségi szint alatti áron kénytelenek értékesíteni a hízósertéseiket, egyes termelőknél már a szállítások is akadoznak. Ez a piaci krízis - amit az afrikai sertéspestis fenyegetettsége is tetéz - sok termelőt sodor kilátástalan helyzetbe. A madárinfluenza miatt év eleje óta sok százezer baromfit kellett leölni, egyre nagyobb területen jelenik meg a vírus, e miatt számos ország teljes, vagy részleges kereskedelmi korlátozást vezetett be Magyarországgal szemben. Az állattenyésztők egy részének így nem csak a koronavírus járvány munkaerőt, beszerzéseket, logisztikát érintő hatásaival, hanem az egyre mélyülő piaci krízissel, az importdömpinggel és az állatállományukat veszélyeztető egyéb vírusokkal is meg kell küzdenie - tették hozzá.

A MOSZ szerint a kormányzat esőt nem tud fakasztani, de a bajba jutott termelőkön - ha akar - képes segíteni. A szövetség szerint jelen pillanatban leginkább a fagykárt szenvedett gyümölcs termesztőknek és sertéstartóknak van szüksége érdemi és gyors beavatkozásra. Mint más ágazatok esetében láthattuk vannak eszközök - szociális hozzájárulási adókedvezmény, munkáltatók által fizetett közterhek elengedése, foglakoztatási támogatás nyújtása stb. - amiket bátran lehetne és kelleni is alkalmazni.

E mellett átmeneti jelleggel el kellene törölni az idény és alkalmi munkához kapcsolódó közteher fizetési kötelezettségeket, mentesíteni kellene a bajba jutott kistermelőket az adófizetési kötelezettség alól, fel kellene lépni a feldolgozók erőfölénnyel való visszaélése ellen, fel kellene gyorsítani a kifizetéseket, fel kellene tölteni a kárenyhítési alapot, a Vidékfejlesztési Program visszamaradt forrásait pedig diszkriminációmentesen, azonnal meg kell hirdetni - indítványozta a MOSZ.