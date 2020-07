A trafik már nem felhívás lopásra

Egy időben az egyik leghétköznapibb bűncselekménynek tűnt a dohányboltok kirablása. Tavaly viszont harmadával esett vissza az ilyen támadások száma.

Zárt ajtó, az utca felé lefóliázott üvegek, nagy forgalom - 2013, a nemzeti dohánybolti rendszer bevezetése után ezek a tényezők okozhatták, hogy sok bűnöző kezdett bele a trafikok kirablásába. Volt idő, hogy szinte mindennaposak voltak az olyan hírek, hogy rablók támadtak egy dohányboltra, mostanra viszont ez a fajta érdeklődés visszaesett.

Tavaly így is 163 lopást, rablást, rongálást regisztráltak összesen az országban, az esetek pedig 36 millió forintos kárt okoztak - számol be a Magyar Nemzet. A 2013-as bevezetés utáni első hónapokban meglepően sok bűncselekményt követtek el a trafikok ellen. Akkor, nagyjából fél év alatt 230 jogsértés miatt indult nyomozás. A dohányboltok léte idővel elvesztette újdonságjellegét, ami meglátszott a statisztikákon is. De még 2016-ban is nagyjából 250 esetet jegyeztek fel. Az akkori ügyek 85 milliós kárról szóltak. Nagyjából tehát a harmadával esett az ilyen bűncselekmények száma.

2019 végén egyébként közel 500 olyan magyar település volt, ahol egyetlen dohánybolt sem működött.