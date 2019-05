Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A választások alatt magas a készültség a magyar-ukrán határon

Mintegy harminc készenléti rendőrt vezényeltek Kisvárdára, hogy az elkövetkező napokban, Záhonyban biztosítsák a zökkenőmentes határátlépést - értesült a Magyar Hang, mely szerint több határőrt figyelmeztettek, hogy legyen felkészülve arra, hogy berendelhetik vasárnap, amikor az EP-választások zajlanak.

A Készenléti Rendőrség tagjai a határátléptetés, ellenőrzés gyorsítása, hatékonyabbá tétele érdekében zajló pilot-program keretében látnak el szolgálatot a záhonyi határátkelőhelyen - válaszolta a rendőrség a lapnak megerősítve, hogy valóban a hétvégén megerősített az ukrán-magyar határon jelenlévő szolgálatot.

A határ közelébe, Kisvárdára mintegy harminc készenléti rendőrt vezényeltek, miközben az ukrán-magyar határszakaszon szolgálatot teljesítő egyenruhások közül sokaknak kell készenlétben állniuk, várva arra, hogy szükség esetén esetleg behívják őket.

A lap - a környékbeliek tapasztalataira hivatkozva - arról is beszámol, hogy a határátkelőkön valóban a szokottnál gyorsabb így az ellenőrzés. Valamint tavaly az országgyűlési választásokkor a Hír Tv Célpont című műsorában be is mutatta, hogy milyen zavartalanul szállították szervezetten a fiktív magyarországi lakcímmel rendelkező ukrán-magyar kettős állampolgárokat a határhoz közeli településekre.

Az ügyet bíróságra vitték, végül pedig a Kúria állapította meg, hogy szabálytalanul tömegesen utaztatták szavazni a kinti magyar állampolgárokat. A Magyar Hang ezért rákérdezett a rendőrségnél, hogy összefüggésben áll-e azzal, hogy vasárnap Európa Parlamenti választás lesz. A Készénleti Rendőrség viszont azt közölte, hogy nincs összefüggés a pilot-program és az időpont között, de nem akartak több részletet közölni a projektről.