A vendéglátás bevételeinek kétharmada foszlott semmivé

A vendéglátósok a netes rendelésekkel és az elvitellel mentik a menthetőt. Nagyobb erre az esély, mint áprilisban, akkor a vendéglős piac háromnegyede "ment a levesbe", most kétharmada. Egyharmadból kell túlélni - ki tudja, meddig.

November 11-től a vendéglátóhelyek helyben nem etethetnek vendéget, aki csak akkor léphet be, ha el is viszi az elemózsiát és az innivalót. Helyben fogyasztás állva sincs. A vendéglátósok egyébként november 11-től bejelentés nélkül folytathatnak (a napi cikkeket árusító élelmiszerboltokkal, drogériákkal azonos módon) webes értékesítést, valamint üzleten kívüli kereskedést.

Előtte szeptember 21-től lépett érvénybe a 23 órás zárás. A munkahelyi vendéglátósok maradhattak a régi formájukban, ott le lehet ülni, de ők kisebb szeletét adják a vendéglátásnak. Ám a home office, valamint a digitális tanrend számukra is komoly érvágás.

A november 12. és december 11. közötti időszakban a vendéglátás bevétele az online kasszaadatok alapján 48,7 százalékkal csökkent (folyóáron számolva). November 1. és 27. között ennél kisebb, 40 százalék volt a nyugtaadatos visszaesés, amibe csak részben lógott bele a november 11-től beléptetett teljes zár.

Közben november 14-től 5 százalékra csökkent az áfakulcs az elviteles kiszolgálásnál is (előtte a helyben készített ételféleségeknél és alkoholmentes italoknál volt 5 százalék az áfa, de le is kellett ülni elfogyasztani, ami most már nincs helyben ücsörgéshez kötve). Ez a blokkk.com kereskedelmi szakblog számításai szerint mintegy 10 milliárd forintot hagyott a zsebekben. A munkahelyi vendéglátás viszont mindebből korábban is, most is kimaradt.

Tekernek is a vendéglátósok az elvitellel és a netes rendeléssel, a szó szoros értelmében is, hiszen vagy futárcégekkel, vagy éppen maguk szállítják ki a megrendelt enni-, innivalót. Sok étterem ugyanakkor teljesen lehúzta a redőnyt, nem vág bele az elvitelbe, vagy a netes rendelésbe, sőt, egy részük az áprilisi zár után már ki sem nyitott.

A december azért rosszabb vendéglős hónap a novembernél a visszaesés mértékeit nézve, mivel a vendéglőzár már a teljes hónapra kiterjedt, mellette pedig a szilveszteri mulatságok lefújása is tetemes veszteség, a korábbi külföldi vendégek elmaradásával együtt. A céges év végi bulik is elmaradtak, tehát sajnálatos módon lesz kiesés bőven.

A vendéglátás nagy szelete az úgynevezett kereskedelmi, egyszerűbben a hagyományos vendéglátás kényszerül szembenézni a durvább eséssel (ebben a vendéglő, a büfé, vagy a cukrászda is benne van). 2019-ben a teljes 1463 milliárdos vendéglátó forgalomból 1331 milliárd forint volt ez az ág, mellette tizedrésznyi a munkahelyi vendéglátás, amely 132 milliárd forintot könyvelhetett el. Utóbbiak viszont most nem kényszerültek bezárásra.