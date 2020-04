Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A vírus őszi visszatérésére készül a magyar kormány

Akár hetekig is eltarthat a május 3-ai várható járványtetőzés után a "platószakasz" - mondta az MTI szerint Gulyás Gergely -, a modellszámítások nagy része azt mutatja, a vírus visszahúzódása farkasfogszerűen fog történni, azaz újra és újra kisebb csúcsok lesznek. Amíg nincs vakcina, a vírussal valamilyen formában együtt kell élni, és abban is egyetértés van, magyar virológusok is ezt valószínűsítik, hogy ősszel, szeptember-októberben lehet egy második fázis - közölte a mniniszter.

A kancelláriaminiszter a csütörtöki kormányinfón arról, hogy tervezik-e a maszkviselés kötelezővé tételét, azt mondta, ebben az operatív törzs az illetékes. Generálisan szinte sehol nem írták elő, ahol ilyen döntés született, ott is a tömegközlekedésre, a boltokra, a zárt térre vonatkozott - írta az MTI. Gulyás: május 3. után a védekezés új szakasza kezdődik

Palkovics: május elejétől kezdődhet a gazdaság újraindítása A május 1-jére, illetve a háromnapos hosszú hétvégére vonatkozó előírásokról a kormány jövő héten dönt - jelezte Gulyás Gergely, aki el tudja képzelni, hogy az önkormányzatok ugyanazokat a jogosítványokat megkapják, mint a korábbi hosszú hétvégéknél. "Minden korábbinál nagyobb válság kezelésére az egészségügy felkészült" Arról, hogy a kormány mennyire elégedett Kásler Miklós miniszter és Müller Cecília országos tisztifőorvos munkájával, azt mondta: a kormány összetételében Orbán Viktor kormányfő az illetékes. Azt látják, hogy egy egészségügyi járványhelyzet közepén vannak, és a minden korábbinál nagyobb válság kezelésére az egészségügy felkészült. Az egészségügy-irányításért pedig Kásler Miklós felel. A védőfelszerelések minőségéről Gulyás közölte: az eszközök jó része alkalmas, használható. A maszkok körülbelül két százalékát küldték el határon túli magyaroknak és más országoknak. Az egészségügyi dolgozók fertőzöttségéről nem tudott pontos számot mondani, de jelezte, a magyar átlag megfelel a nemzetközinek, amely a fertőzöttek körülbelül tíz százalékára teszi az egészségügyi dolgozói fertőzéseket. A 65 év feletti orvosok visszatéréséről a gyógyításba Szentkirályi Alexandra azt mondta: ez nem kötelező, de a lehetőséget szeretnék megteremteni. A Miniszterelnökség vezetője arról is beszélt, a járvány elmúltával érdemes vitát folytatni arról is, jók-e a jelenlegi kórházfinanszírozási formák. Jó eszköz a bértámogatás, hogy ne segélyt kelljen fizetni A gazdaságra rátérve közölte: a válság miatt a kormány több mint százezer forintot átvállal a bérköltségekből, az erről szóló szabályozáson módosítottak, miután egyeztettek a cégekkel. Folyamatosan konzultálni kell a vállalatokkal, és ha szükséges, változtatni kell, de a támogatás a jelenlegi mértékkel is újszerű, jó eszköz ahhoz, hogy a munkanélküliséggel járó gondokat ne segélyezéssel kelljen kezelni, hanem arra törekedjenek, hogy minél több munkahelyet megőrizzenek - véli a miniszter. Az álláskeresési járadék időtartamának meghosszabbítását nem tervezi a kabinet, az csak a legvégső eszköz lehet, hogy segélyt osszanak Gulyás szerint, munkával és munkahelyekkel szeretnének segíteni. Itt kaphat információt Magyarországon Ha kérdése van a koronavírussal kapcsolatban, hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központot a 06-80-277-455-ös és a 06-80-277-456-os számon. Az információs vonal a hét minden napján 24 órában elérhető, mobil- és vezetékes telefonról is tárcsázható. A vonalakon szakemberek adnak információt az új koronavírusról. A fertőzésről folyamatosan frissülő információk a koronavirus.gov.hu nnk.gov.hu A fertőzésről folyamatosan frissülő információk avagy azweboldalon érhetők el. A koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs e-mailes elérhetősége: koronavirus@bm.gov.hu . A levelekre a központ a lehető legrövidebb időn belül ellenőrzött, hiteles választ küld.