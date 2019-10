A vízpolitikában nincsenek univerzális megoldások

Sokszor nem a kormányzati politikák, hanem azok végrehajtásának hiányosságai miatt szembesülünk vízügyi problémákkal - mondta Claudia Pahl-Wostl, az Osnabrücki Egyetem környezeti rendszerekkel foglalkozó kutatóintézetének igazgatója a Budapesti Víz Világtalálkozó utolsó napján, csütörtökön.

Pahl-Wostl szerint állandó irányítási válsággal nézünk szembe. Ennek legfőbb okát a szakértő abban látja, hogy koordinációs szakadék húzódik a vízüggyel foglalkozó politikusok, hatóságok és a fogyasztók között, illetve kapacitás hiányában sokszor nem sikerül rugalmasan lekövetni a változásokat - írja az MTI.

A kutató a Dél-afrikai Köztársaságot hozta fel annak példájaként, hogy a jó szabályozás nem feltétlenül jár együtt a végrehajtás hatékonyságával. Itt a kiváló törvények alkalmazását a pénzügyi és a műszaki erőforrások szűkössége, valamint a politikai akarat hiánya hátráltatja.

A vízpolitikában különösen igaz, hogy nincsenek univerzális megoldások, amelyeket mindenki sikerrel alkalmazhat. A társadalmi-ökológiai rendszerek különbözőségét és komplexitását figyelembe vevő megközelítésre van szükség

- tette hozzá.

A csütörtöki nap nyitóülése Ferenc pápa üzenetének felolvasásával kezdődött.

A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy "világunk óriási társadalmi adósságot halmozott fel a legszegényebbek felé, akik nem jutnak megfelelő ivóvízhez, és így az emberi méltósághoz való elidegeníthetetlen jogukat tagadják meg tőlük".

A pápa jelezte: bízik benne, hogy az emberi család peremén élők lesznek az elsők, akik hasznot húzhatnak a fenntartható vízszolgáltatás terén zajló fejlődésekből.

A katolikus egyházfő egyúttal Isten áldását kérte a találkozó résztvevőire.

A 2019-es Budapesti Víz Világtalálkozóra több mint kétezer szakértő és döntéshozó érkezett, többségük Délkelet-Ázsiából és Afrikából, azokból a térségekből, ahol már most is szembesülnek a vízzel kapcsolatos problémákkal. A nemzetközi találkozó a figyelemfelkeltés mellett cselekvésre is buzdít, ezért a konferencia zárásaként a szervezők a Budapest Felhívás nyolc pontjában fogalmazzák meg javaslataikat a kihívások kezelésére. Az Áder János köztársasági elnök fővédnökségével zajló eseményre 2019. október 15-17. között kerül sor a Millenáris Parkban. Ezzel egyidőben a résztvevőknek lehetőségük van megtekinteni a vízipari szakkiállítást, amely különféle magyar innovációkat, termékeket és szolgáltatásokat mutat be a témában.