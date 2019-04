A XXII. századba lép egy magyar település

A Monor okosváros projekt megvalósításához szükséges feladatok első ütemének támogatására 1 milliárd 50 millió forintot hagyott jóvá a kormány. Az erről szóló határozat a Magyar Közlönyben jelent meg.

Az összeg az idei költségvetést terheli, és azt azonnal folyósítania kell a belügyminiszternek. Ez azonban csak egy része az egész összegnek, hiszen a Monort okos város pilotprojekté avanzsáló kormányrendelet valamivel több mint 2,5 milliárd forintos kerettel számolt csak 2019-re.

A Napi.hu március elején tette fel a kérdést Zsombok Lászlónak, Monor polgármesterének: miért pont a Pest megyei települést választották ki? "Az ok Monor fekvése, mérete és lakosságszáma (18 500). Településünk olyan kisváros, amely évtizedek, sőt évszázadok óta körzetközponti szerepet is betölt, járási székhely, a kistérség valódi természetes centruma. Közlekedési kapcsolatai jók, mind vasúton, mind közúton buszon helyközi járattal és gépkocsival is jól megközelíthető. Közszolgáltatásai kiterjedtek és azokat széles körben biztosítjuk nemcsak a helyi, de a vonzáskörzet lakosságának is, ugyanakkor nem vagyunk nagyváros, megyeszékhely, így egy pilot talán kezelhetőbb méretekben, első körben méretgazdaságosan valósítható meg" - válaszolta a polgármester.

A fejlesztések még idén megkezdődnek és a terveik szerint 2020 februárjáig valamennyi elem megvalósul. A lényeg ugyanakkor csak ezután jön, hiszen ekkor kezdődik a fenntartási időszak, ami lényegében a tesztidőszaknak felel meg.

Milyen fejlesztéseket terveznek? Többek közt korszerűsítik a közvilágítást, úgy, hogy az a kijelölt gyalogátkelőhelyeket "várakozás érzékelővel és automatikus fényerősség szabályozással támogatja", egy kerékpárutat és a hozzá tartozó járdát pedig "haladás szenzoros automatikus fényerősség szabályozással" fejlesztenének. Létrehoznának egy úgynevezett települési térinformatikai platformot is, melynek keretében például egy épületüzemeltetési rendszert is kialakítanának, amivel a remények szerint az önkormányzat optimalizálni tudja majd az ingatlanok üzemeltetését - ezáltal pedig komoly költségeket spórolhat meg. Van terv "utcabútor jellegű automatikus működésű köztéri illemhely" létrehozására is. A fejlesztés után a rendszer SMS-üzenetben jelzi többek között a fagyveszélyt, áramkimaradást, vízhiányt, dugulást, segélykérést és a vendégtéri rosszullétet is a helyiségben.