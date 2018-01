Adóbevallásra készül? Akkor erről tudnia kell!

Csak adóbevalás-tervezetet készít a NAV, amit sok esetben még ki kell egészíteni. Elektronikusan elvileg mindez egyszerűbb, de még akadnak buktatók - írta a Népszava.

Az egyéni vállalkozókat kivéve az idén már minden magánszemély adóbevallás-tervezetét automatikusan, külön kérés nélkül a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) készíti el. A tervezet elektronikus formája az ügyfélkapu-regisztrációval rendelkezők számára március 15-től lesz elérhető, akinek nincs ilyen regisztrációja, március 19-ig kérheti, hogy papíron küldjék meg a tervezetet: ezeknek április 30-ig kell megérkezniük.

A tervezet május 22-én automatikusan érvényes adóbevallássá válik, ha addig nem érkezik hozzá észrevétel, javítás - írta a napilap.

Az adóbevallások útvesztőjében történő eligazodást elméletileg egy külön aloldal, az eSZJA is segíti. Erre az oldalra ugyanakkor az adóhatóság meglehetősen átláthatatlan honlapjáról indulva nehéz rátalálni. Így járt a Népszava olvasója is, aki - az elmúlt évekhez hasonlóan - most is a nehézkes Általános nyomtatványkitöltő programmal (ÁNYK) próbálkozott. Az elkészült dokumentumot azonban az ügyfélkapu rendszerébe már nem tudta feltölteni. A NAV ügyfélszolgálatán azt a tájékoztatást kapta, hogy a Windows XP operációs rendszerrel futó számítógépeken kitöltött nyomtatványokat januártól már nem fogadják be.

A napilap érdeklődésére a NAV közölte: a jelenség a közigazgatásban minden ÁNYK-programot igénylő nyomtatványt érint, nem csak a NAV nyomtatványait. Ennek oka, hogy a Microsoft 2014 áprilisától kivezette a Windows XP támogatását, ezért az ÁNYK sem támogatja a program ilyen környezetben való használatát. A Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatáshoz - ezen az egységes platformon biztosítja az állam által nyújtott elektronikus ügyintézési szolgáltatások elérését - való bejelentkezés elérése január elején mind a tárhelyről, mind az ÁNYK-ból rapszodikus volt, de január második hetére csökkent az azonosítás miatti hibabejelentések száma.

Fotó forrása: Shutterstock.