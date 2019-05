Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Sokan veszni hagynak 89 400 forintot

Egészen hétköznapi betegségek, allergiák, intoleranciák is súlyos egészségi problémának számítanak, ha rokkantsági járadékról, vagy fogyatékossági támogatásról van szó. Az adókedvezmény mellett utazási segélyt és gyógyszereiknél közgyógyellátást vehetnek igénybe az érintettek.

A súlyos egészségi problémával élő emberek részére nagy segítséget jelentenek azok a kedvezmények, amelyek kiadásaikat csökkenthetik: ilyen a rokkantsági járadékban részesülőknek járó személyi jövedelemadó-kedvezmény, vagy az érintetteknek járó utazási kedvezmény, gyógyszerek esetében a közgyógyellátás. Mindehhez csak az igazolásokat kell összegyűjteni és a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállása idején havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5 százalékának megfelelő összeg (személyi kedvezmény) jár. Ennek összege 2019-ben a 149 ezer forintos minimálbérből kiszámítva havi 7450, míg évi 89 400 forint - derül ki az Adó Online cikkéből.

Az oldal összefoglalójából kiderül, hogy az adókedvezményt az adóévben szerzett jövedelem (például munkabér) összevont adóalapjának adójából az szja-bevalláskor lehet érvényesíteni. Vagyis visszatérítés járhat, de nemcsak az adott évre: ha már korábban diagnosztizálták a jogalapot biztosító betegséget, akkor öt éves elévülési időn belül visszamenőleg is igényelhető a kedvezmény. De csak igazolással lehet ezt elérni.

A betegségek pontos listáját ebben a kormányrendeletben tartják nyilván, de olyan gyakoribb betegségek is szerepelnek a tételek között, mint a visszérgyulladás utáni tünetegyüttes, az emésztőszervi felszívódási zavar vagy a csökkentlátás mindkét szemen.

Rokkantsági járadékban a törvény szerint azok részesülhetnek, akik fiatalon, esetleg születésüktől kezdve kerültek nagyon súlyos egészségi állapotba, sokszor életük során végig viselve az egészségi probléma, betegség, fogyatékosság terhét. A fiatal meghatározása az, hogy 25 éves kora előtt szerezte a károsodást, nyugellátásban, baleseti nyugellátásban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában nem részesül. Valamint 2016 óta az is kizáró ok, hogy az érintettek nem kaphatnak rehabilitációs ellátás vagy rokkantsági ellátás mellett egyidejűleg rokkantsági járadékot is.

További részleteket és jogszabályi értelmezéseket a portál összefoglalójában talál.

