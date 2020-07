Áfacsaló bűnszervezetet tartóztattak le

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség indítványozta a nyomozási bírónak, hogy rendelje el annak a 8 férfinek a letartóztatását, akik öt éven keresztül, fiktív számlázással közel 250 millió forint vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek - adta hírül a főügyészség.

A megalapozott gyanú szerint a szórólap terjesztéssel foglalkozó - a bűnszervezet tetején álló szegedi székhelyű - gazdasági társaság 2013 és 2017 vége között valós gazdasági esemény nélküli számlákat fogadott be fiktív számlák kiállítására létrejött cégektől.

A számlázási lánc tetején álló cég a szórólap terjesztést 4 megye területén folytatta, jellemzően be nem jelentett alkalmazottakkal. Az ebből eredő költségei fedezésére, valamint az áfafizetési kötelezettségeinek csökkentésére 3 különálló számlázási láncot alkotó cégcsoporttól fogadott be fiktív számlákat. A számlázási láncban levő cégek kizárólag a fiktív számlák kibocsájtására jöttek létre és a láncok legalján olyan gazdasági társaságok álltak, amelyek vagy nem teljesítették adóbevallási kötelezettségüket vagy ha tettek is bevallást, az adót már nem fizették meg.

A bűncselekményt megvalósító tevékenység leplezése végett a fiktív számlákat kiegyenlítették, de a számlakibocsátásért járó jutalékok levonása után a fennmaradó összeget visszajuttatták a szegedi cég vezetőjéhez.

Az őrizetbe vett gyanúsítottak között a számlázási láncok tetején álló cég vezetője, a szórólap terjesztést koordináló területi vezetők, valamint a fiktív számlázó cégeket biztosító személyek vannak. Az eddigi adatok szerint a költségvetést ért vagyoni hátrány összege meghaladja a 250 millió forintot. A nyomozás során gyanú merült fel arra is, hogy a bűnszervezet tetején álló cég vezetőjének másik, építőipari tevékenységgel foglalkozó cége is fogadott be fiktív számlákat, mintegy 3 millió forint adótartammal - olvasható a közleményben.

A főügyészség a gyanúsítottak letartóztatására az 5-20 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény miatt indult eljárásban a szökés, elrejtőzés veszélye, valamint az eljárás meghiúsításának veszélye és ténye miatt tett indítványt a bíróság felé. A nyomozás során beszerzett adatok szerint ugyanis a gyanúsítottak egy része az eljárásról való tudomásszerzést követően bizonyítékokat próbált meg eltüntetni, rájuk nézve kedvezőtlen vallomást tevő személyt próbáltak meg vallomása megváltoztatására rábírni, az eljárás során terhelő adatokat tartalmazó adathordozót próbáltak meg hamis nyilatkozattal a bizonyítékok köréből kivonni.

A NAV Dél-Alföldi Bűnügyi Igazgatóság Csongrád-Csanád Megyei Vizsgálati Osztálya a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség által irányított nyomozásban a keddi napon összehangolt akció keretében állította elő gyanúsítottakat, több más nyomozati cselekmény mellett.

Az ügyben a számlázási láncok teljes felderítése mellett további elkövetők eljárás alá vonása várható. Az ügyészi indítvány tárgyában a Kecskeméti Járásbíróság dönt szerdán.