Agrárminisztérium: nincs szükség pánikvásárlásra

A koronavírus-járvány harmadik hulláma alatt is folyamatos és biztosított a hazai élelmiszer-ellátás - közölte Nagy István agrárminiszter, aki jelezte, hogy nincs szükség nagyobb élelmiszermennyiség felhalmozására, és számos nem élelmiszert áruló üzlet is nyitva lehet, ezért felesleges tolakodni a speciális boltokban ezen a hétvégén.

A hazai élelmiszertermelés eddig is sikeresen vette az akadályokat, az alapanyag-előállítástól kezdve a logisztikáig az élelmiszeripar minden szegmense megfelelően működik, így az esetlegesen megnövekvő vásárlói igényeket most is ki tudjuk elégíteni, felesleges felhalmozásra nincs szükség. A termelők helytállása az agráriumot stratégiai ágazattá emelte. A gazdák eddigi helytállásáért köszönettel tartozunk, áldozatos munkájuknak és szorgalmunknak köszönhetően ugyanis a legnehezebb időszakban is friss és egészséges élelmiszer kerülhet a magyar családok asztalaira - idézik a minisztérium közleményében Nagy Istvánt.

Az is fontos, hogy a hétfőtől életbe lépő rendelet és szigorítások számos üzlettípus nyitvatartását engedélyezik: a mezőgazdasági termeléshez, állattartáshoz és élelmiszer előállításához feltétlenül szükséges üzletek tovább működhetnek, a termelést biztosító szolgáltatások is elérhetők. "Így a mezőgazdasági és erdészeti tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító boltok nem zárnak be, elérhetőek a mezőgazdasági gépek és azok alkatrészei is. Emellett az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletek, a mezőgazdasági boltok és a kertészeti árudák és faiskolák is nyitva maradhatnak, ahogyan a következő időszakban az állatgyógyszertárak is üzemelhetnek" - hívta fel a figyelmet Nagy István.