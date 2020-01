Aján Tamás reagált a vádakra, és marad

Aján Tamás, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség elnöke az InfoRádiónak adott exkluzív interjúban cáfolta a szövetséget ért dopping- és korrupciós vádakat, szerinte az utódlási harc áll a vádak és a riport elkészítése mögött, és kitölti 2021-ig szóló elnöki mandátumát.

Súlyos vádakat fogalmazott meg Aján Tamás, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség (IWF) elnöke ellen dokumentumfilmjében az ARD német közszolgálati televíziós csatorna. A riport szerint a súlyemelésben szisztematikus doppingolás folyik az IWF tudtával. A riportban beszámolt két svájci bankszámláról, amelyre 1992-től 23 millió dollár érkezett, ez az összeg nem szerepelt az IWF mérlegében. A csatorna szerint a számlák felett egyedül Aján Tamás rendelkezett, és 5,5 millió dollár sorsa tisztázatlan - olvasható az infostart.hu oldalon.

Nem perelünk, egyelőre - mondta Aján Tamás az InfoRádióban. - A tevékenységem nagy része a doppingellenes harc. Ezért volt gyomorszájon ütés, hogy az állították, nem tettünk semmit. Még Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke is hivatkozott arra, hogy milyen komoly doppingellenes munka folyik az IWF-nél.

Aján Tamás beszámolt arról, hogy jelenleg bizonyítékokat, további információkat várnak az ARD-től, amelyekkel a vádjaikat alá tudják támasztani, és közben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is ugyanezt kérte a tévétársaságtól.

A két bankszámláról a sportvezető azt mondta, ezekről mindenki tud. Az egyik egy budapesti bankszámla, amelyről a szövetség itteni irodájának a kiadásait fedezik, a másik pedig egy svájci számla, amely ugyancsak nem titkos, elnökségi jegyzőkönyvekben is szerepel, vissza is kereshető. Korábban a két bankszámla miatt volt már vizsgálat, az ügy eljutott a NOB-ig is, majd megjárta a sportdöntőbíróságot is, de mindenhol megállapították, hogy nem történt jogsértés. Aján szerint most csak ezt a bő tízéves vádat idézték fel, de új tény nem került elő. Megvan ez a pénz, le van könyvelve, mind az 5,5 millió dollár - jelentette ki az IWF elnöke.

"Ami a szövetségben történik, azért én vagyok a felelős, de 2005 óta külön felelősei voltak a doppingnak, tűzbe teszem értük a kezemet. Az ARD nem ismeri a doppingellenőrzési rendünket. Jó lett volna, ha megkérdeznek" - mondta Aján Tamás.

Az IWF elnöke nem készül lemondani, a tisztújítás a terveknek megfelelően 2021 május végéig esedékes, azon viszont már nem indul újra.

Az én életemet, ötvenéves munkámat ez a film totálisan tönkretette. Ahogy beállítottak ebben, az rettenetes. A súlyemelés jövőjében bízok, de személy szerint óriási ütés volt.

A teljes interjút itt olvashatja el.