Alig halad a paksi bővítés, de már jön rá a hitel

Már több mint 8 milliárd forint a paksi erőmű új blokkjának építésére idén lehívott hitel állománya - írja az Mfor. Közben a kedvezőtlen feltételű hitelszerződés módosítása már csak Brüsszelen múlik.

Az Államadósság Kezelő Központ statisztikája szerint az első negyedévi 7,86 milliárd forint után a második negyedév végén 8,06 milliárd forint volt a paksi atomerőmű új blokkjainak megépítésére lehívott devizahitel állománya - írja a portál, amely szerint az látszik csak biztosan az adatokból, hogy az előző évi mintegy 24 milliárd forint után idén is igénybe veszi a magyar állam az oroszok által biztosított keretet. A teljes 12 milliárd eurós hitelből csak 10-et állnak az oroszok, a maradék hazai finanszírozású.

A cikkben arra is kitérnek, hogy a beruházás jelentős csúszásban van. Ennek oka, hogy a magyar feleken sem csúszik át az orosz tervdokumentáció, nemhogy a hatóságokon. Az orosz technológia adaptációja nem megy könnyen az uniós jogszabályi, műszaki követelményekhez. Viszont a már most több éves csúszás miatt a magyar kormány tárgyal Moszkvával a hitelszerződés kondícióinak felülvizsgálatáról, mivel annál most a piacról is olcsóbban tudna forrást szerezni.

Nyáron egy Kormányinfón azt közölték, hogy megtörtént a megállapodás, és már csak Brüsszel - megkerülhetetlen - jóváhagyására kell várni a megújított szerződés hatályba léptetéséhez - teszi hozzá a portál, amely szerint a szabadságok után valamikor az ősszel jöhet meg az uniós ámen.