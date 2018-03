Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Alkotmánybíróság elé került a közalkalmazotti bértábla

Egy könyvtári dolgozó tavaly novemberben a munkaügyi bírósághoz fordult és azt kérte: semmisítsék meg a közalkalmazotti bértáblát. A testület az Alkotmánybírósághoz küldte az ügyet, mert szerintük sem érvényesül a differenciálás, amely épp a fizetési rendszer lényege lenne.

Felsőfokú szaktanfolyami képesítéssel, 58 évesen, 35 évnyi szakmai tapasztalattal a háta mögött egy középfokú végzettségű pályakezdő bérét kapja az a könyvtári dolgozó, aki a méltatlan helyzetet megelégelve tavaly novemberben a munkaügyi bírósághoz fordult. Az ítéletben a bíróság alkotmánybírósági eljárást kezdeményezett az ügyben. Az indoklás szerint ugyanis az illetménytábla eredeti célja a differenciálás, a közalkalmazotti pályán való előmeneteli lehetőség biztosítása így nem valósul meg, ez a funkcióvesztés pedig alaptörvény-ellenes helyzetet eredményez - írja a Népszava.

A bértábla kiegyensúlyozatlanságát a lap szerint az adja, hogy annak alapilletményei tehát 10 éve változatlanok, a minimálbért és a garantált bérminimumot viszont az utóbbi két évben jelentősen megemelték. Ettől egymásra csúsztak a fizetések. Jelenleg a közalkalmazotti bértábla fizetési fokozatainak 71 százalékában alacsonyabbak az alapilletmények, mint a minimálbér vagy a garantált bérminimum.

Mutatja ezt a a bírósághoz forduló dolgozó esete is, aki kérve a bérminimumot januártól 55 232 forinttal kiegészített fizetést kapott, az így lett 180 500 forint. Csakhogy az intézetben dolgozó munkatársainak 77 százaléka is ugyanennyit kap, még azok is, akik néhány éve doktori fokozatot szereztek. Tehát láthatóan nem érvényesül a fizetési differenciálás.

