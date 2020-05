Államtitkár: egy hét alatt megtízszereződött a bértámogatási kérelmek száma

Eddig 163 064-en kértek az államtól segítséget munkanélküli segély vagy valamilyen jövedelempótló támogatás formájában, mert elveszítették a koronavírus-járvány miatt az állásukat, a vállalatok részéről benyjtott bértámogatási kérelem pedig egy hét alatt közel megtízszereződött - derült ki Schanda Tamás államtitkár beszámolójából. Az operatív törzs vasárnapi tájékoztatóján emellett kiderült még, hogy már 336 hatósági házi karanténban lévőt tudnak a mobiljukra telepített app segítségével ellenőrizni, illetve hogy eddig 6 mentős fertőződött meg koronavírussal.

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára a vasárnapi operatív törzs tájékoztatóján elmondta, hogy a magyar kormány az ígéretéhez híven teljesítette, hogy 10 év alatt 1 millió munkahelyet teremtenek. A koronavírus miatt azonban most "magyar emberek, családok megélhetése kerül veszélybe."

Az államtitkár szerint a kormány továbbra is hisz a munkaalapú társadalomban és úgy látja, hogy a mostani válságkezelés során sincs ok arra, hogy más irányba haladjunk. A cél továbbra is az az államtitkár szerint, hogy a lehető legtöbb munkahelyet megvédjenek, és annyi munkahelyet teremtsenek, ahányat a vírus megszüntet.

Schanda szerint eddig 163 064-en fordultak az államhoz segítségért munkanélküli segélyért vagy valamilyen jövedelempótló támogatásért azért, mert elvesztették a munkahelyüket.

Schanda szerint a gazdaságvédelmi akcióterv második szakasza is a munkahelyteremtésekre fog öszpontosítani bértámogatások, adócsökkentések, a vállalatok számára nulla százalékos hitelek, valamint a hiteltörlesztési kötelezettségek felfüggsztése révén azért, hogy megvédjék a munkahelyeket.

Az államtitkár szerint eddig 3953 munkáltató kérte a bértámogatást, ez 54 ezer dolgozót érint. Egy hét alatt majdnem megtízszereződött a jelentkezések száma, ami Schanda szerint azt mutatja, az eszköz jó. A hatóságok a kérelmekről nyolc napon belül döntenek. Schanda szerint minden negyedik kérelem Budapestről és Pest megyéből érkezett, ezt Hajdú-Bihar megye és Bács-Kiskun megye követi.

Ágazati lebontás szerint a kérelmek 30 százaléka a kereskedelemből, 13,5 százalék a feldolgozóiparból, 13 százalék pedig a válság által a leginkább érintett szálláshelyszolgáltatók és vendéglátás területéről érkezett. A támogatások 60 százaléka mikrovállalkozástól, 23 kisvállalkozástól, 10 közepes vállalkozástól és 4 százalék nagyvállalattól érkezett - mondta az államtitkár, de azt is hozzátette, hogy a támogatások által érintett munkavállalók többsége viszont a nagyobb vállalkozások munkavállalói közül kerül ki. Az államtitkár emlékeztetett arra is, hogy ezt a támogatást a vállalatok akkor kérhetik, ha nem tudják teljes munkaidőben foglalkoztatni a munkavállalóikat.

564 esetben intézkedtek a rendőrök

Kiss Róbert rendőr alezredes veszi át a szót, aki elmondta, 336 hatósági házi karanténban lévőt tudnak már a telefonjukra önkéntes alapon telepített szoftver segítségével ellenőrizni a rendőrök. Elmondta azt is, szombaton 564 esetben intézkedtek a rendőrök a központi régióban a kijárási szabályok megszegése miatt.

Eddig hat mentős fertőződött meg koronavírussal

Az Országos Mentőszolgálat főigazgatója, Csató Gábor a sajtótájékoztatón, megemlékezett arról, hogy ma ünnepli az Országos Mentőszolgálat a 133. születésnapját, miután 1887-ben ezen a napon alakult meg a Budapesti Önkéntes Mentőegyesület. A mentők munkájáról beszélve elárulta, hogy a koronavírus-járványban eddig hat mentős fertőződött meg Covid-19 vírussal.

A mentősök 40 ezer mintát vettek (országosan eddig több, mint 100 ezer laborvizsgálatot végezek), 15 ezer fertőzésgyanús illetve fertőzött beteget láttak el. Csató azt is elárulta újságírói kérdésre válaszolva, hogy korábban 60-70 mentőautót különítettek el a koronavírus miatt, de most már elég 40.

Az OMSZ főigazgatója az MTV önkéntesekre vonatkozó kérédére elmondta: a több mint 40 orvostanhallgató szállt be, több szervezet is besegít a mentők munkájába. Csató szerint naponta 100-150 ember segít be.