Állattetemek: a tulajdonos fizeti az elszállítás költségét

Mit tegyen, ha állattetemet lát az úton? Kinek a feladata a tetem eltakarítása a közutakról vagy a belterületeken? A kérdésekre a Magyar Mezőgazdaság ad választ új cikkében.

Az élelmiszerláncról és annak hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény értelmében az elhullott állat tetemének tulajdonosa saját költségén köteles annak elszállításáról, ártalmatlanná tételéről gondoskodni, ha a tulajdonos ismeretlen, akkor ugyanez belterületen az önkormányzat, közúton pedig a közútkezelő feladata - olvasható a cikkben.

Ha valaki tetemet lát az úton, értesítse a közútkezelőt. A hívást követően, a KRESZ alapján, az értesítő félnek a helyszínen kell maradnia a rendőrség vagy a közútkezelő kiérkezéséig.

Ha valaki maga vadat (vaddisznót, őzet, szarvast) ütött el, érdemes a rendőrséget értesíteni, akik szólnak az illetékes vadásztársaságnak. Mivel a vad egy vadásztársaság tulajdonába tartozik, így azt magunk ne szállítsuk el, mert az illetéktelen eltulajdonításnak minősül - olvasható a magyarmezogazdasag.hu-n.

Ha ismert az állat tulajdonosa, akkor ő fizet

"Általánosságban elmondható, hogy a közutakon elütött vadállatok elszállításával kapcsolatban a területileg illetékes vadásztársaságok jogosultak eljárni, az egyéb állati tetemek elszállításáról és helyének fertőtlenítéséről az engedéllyel rendelkező, szerződött szakvállalkozók a bejelentés után meghatározott időn belül gondoskodnak" - írta a lapnak a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztálya.

"Településen belüli elütött állatok tetemének elszállításában az önkormányzat az illetékes. Útellenőri szolgálatunk meghatározott terv és gyakoriság alapján járja be a 32 ezer kilométeres közúthálózatot, ettől függetlenül a közúton elütött állatok tetemeinek helyét a területileg illetékes megyei diszpécserszolgálatnál is bejelenthetik a közlekedők. Havonta megyénként néhány tucat esetről szerzünk tudomást, amelyben vadállatok és elkóborolt háziállatok is vannak" - közölte a Magyar Közút.

Az útellenőrök a balesetek elkerülése érdekében a tetemet az árokban vagy az útpadkán helyezik el, a helyét táblával jelzik, hogy azt az elszállítást végző megtalálja. Háziállatok esetében az állat tulajdonosa köteles a felmerült járulékos költségeket az önkormányzatnak vagy a közút kezelőjének megtéríteni - az állat tulajdonosát egy kutya esetében például a chip, vízibivaly esetében a krotália alapján tudják megtalálni.