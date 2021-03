A petárdázástól óvnák leginkább az állatokat a magyarok

Eddig 260 ezer ember töltötte ki a kormányzat által indított állatvédelmi kérdőívet, a pirotechnikai eszközök mellett a cirkuszi állatok sora aggasztja a legtöbb válaszadót.

Az eredmények alapján látszódnak is az egyetértési pontok, ilyen például a felelős állattartásra való felhívás már az óvodai, iskolai környezetben is, a civil szervezetek, az ivartalanítási program támogatása, valamint az ebrendészeti telepek és a jogszabályi környezet felülvizsgálata is - mondta az M1-en Ovádi Péterrel, az Agrárminisztérium miniszteri biztosa.

A jogszabályok szerint már ma is akár letöltendő börtönbüntetésre ítélhetik az állatkínzókat, eddig évente 5-6 alkalommal hoztak ilyen súlyos bírósági ítéletet.