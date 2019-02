Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Amerikában is eltemették Andy Vajnát

Az Egyesült Államokban is eltemették Andy Vajnát – írja a Blikk.

A lap információi szerint a szertartáson részt vett a magyarországi temetésen beszédet mondó Arnold Schwarzenegger és Kurt Russell is, míg a zenész Leslie Mandoki (66) a magyar fővárosban és Amerikában is elbúcsúztatta a barátját.

Andy Vajna özvegye, Vajna Tímea (36) mésfél hete vitte Kaliforniába néhai férje hamvainak egy részét

A lap arról is ír, hogy Vajnát halálában is sztárok veszik körül, mert a nyughelye közelében található Marilyn Monroe, Gábor Zsazsa, Peter Falk, illetve Jack Lemmon sírja is.