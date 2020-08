Amit bevesznek, azt gyógyszernek hiszik a fiatalok

A 2020 júliusában készült felmérésből kiderült, hogy a fiataloknál a vásárlás leggyakoribb indoka (79,2 százalék), hogy az étrend-kiegészítők koncentrált formában tartalmazzák a hatóanyagokat, továbbá fontos motivációjuk az egészség megőrzése is (66,4 százalék). Ugyanakkor a válaszadók csaknem fele (46,8 százalék) szerint az is meghatározó szempont, hogy az étrend-kiegészítőket nem szükséges orvossal felíratni.

A 18 és 30 év közötti korosztályban a válaszadók kétharmada szedett már valamilyen étrend-kiegészítőt, az elfogyasztott mennyiség pedig az életkor növekedésével emelkedik: a 18-22 éves korosztály 56,6 százaléka, a 23-26 év közöttiek 64,4 százaléka, míg a 27-30 éves korcsoport 74,4 százaléka szedett már ilyen készítményeket. A felmérés szerint a nők körében népszerűbbek az étrend-kiegészítők (73 százalék), mint a férfiaknál (58,2 százalék).

Súlyos tévedésben a fiatalok negyede

A vizsgált fiatal felnőttek csaknem háromnegyede tisztában van azzal, hogy az étrend-kiegészítők a hagyományos étrend kiegészítését szolgálják, azonban közel negyedük tévesen a gyógyszerek csoportjába sorolja ezeket a termékeket. A kutatás egyik meglepő eredménye, hogy azok a fiatalok, akik a gyógyszerek egy csoportjának tartják az étrend-kiegészítőket, nagy arányban próbálják ki ezeket a szereket (62,7 százalék).

A kutatásból kiderült, hogy a hazai fiatalság továbbra sem rendelkezik megfelelő ismeretekkel az étrend-kiegészítőkről, ugyanis a válaszadók csupán 22,4 százaléka ismerte fel, hogy az étrend-kiegészítők nem csak természetes hatóanyagot tartalmaznak, több mint negyedük (28,6 százalék) pedig tévesen úgy gondolja, hogy ezek a készítmények betegséget megelőző vagy gyógyító hatással rendelkeznek - emelte ki Bérci István, a Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesületének (MÉKISZ) elnöke.

Nem tesznek különbséget

Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK) elnöke aggasztónak tartja, hogy a kutatás szerint a fiatalok egy része nem tesz különbséget az étrend-kiegészítők és a gyógyszerek között. Mivel az étrend-kiegészítők az uniós szabályozás következtében nem esnek át bevizsgáláson, így a fogyasztók nagyobb eséllyel találkozhatnak hamisított szerekkel, és az ezekhez fűződő rossz tapasztalatok pedig nem csak a jogszerűen forgalmazott étrend-kiegészítőkbe, de a gyógyszerekbe vetett bizalmat is megingathatják.

A kutatás a fiatal felnőttek online vásárlással kapcsolatos ismereteire is kitér. A válaszadók 69,2 százaléka tisztában van azzal, hogy a közforgalmú gyógyszertárak létesíthetnek webáruházat, ahol vény nélkül kiadható gyógyszereket és egyéb termékeket, többek között étrend-kiegészítőket forgalmazhatnak. A kérdőívet kitöltők 14,4 százaléka úgy gondolja, hogy a patikákban megtalálható termékek mindegyike forgalmazható online, míg 16,4 százalékuk szerint nem működhetnek gyógyszertárak az interneten.

Az internetes vásárlás elterjedésével a hamisítványok is könnyebben juthatnak el a fogyasztókhoz, és ez a folyamat a hamisított étrend-kiegészítők esetében akár halálos kimenetelű is lehet. Egészségünk megőrzése érdekében ezért különösen fontos, hogy ilyen típusú készítményeket kizárólag ellenőrzött forrásból: patikából, online gyógyszertárból vagy biztonságos forgalmazótól szerezzünk be