Amputációk - nem halogatható tovább az ellátás átalakítása

Nem halogatható tovább az érbetegellátás reformja - figyelmeztet közleményben a Rezidensek és Szakorvosok Szakszervezete (ReSzaSz) annak kapcsán, hogy egy friss nemzetközi tanulmány szerint még mindig Magyarországon a legmagasabb a végtagamputációs arány és az ezt követő halálozás.

Egy neves európai szaklapban (European Journal of Vascular and Endovascular Surgery) megjelent tanulmány szerint még mindig Magyarországon a legmagasabb az amputációs arány és az ezt követő halálozás, ami megerősíti egy korábbi magyar tanulmány eredményeit, s egyben egyértelmű üzenetet is küld a döntéshozóknak: nem lehet tovább halogatni az érbetegek ellátásának megreformálását - írja közleményében a ReSzaSz.

Természetesen fontos hangsúlyozni az állampolgárok felelősségét az egészségük megőrzésében, de jelen esetben a megfelelő készségekkel rendelkező szakemberek utánpótlásának hiánya, az érbetegek ellátásának nem megfelelő szervezettsége, a kevés erőforrás nem megfelelő koncentrációja legalább annyira fontos szerepet játszik. A ReSzaSz már 2016-ban figyelmeztetett a szomorú mutatóra, a vészjelzés pedig továbbra is aktuális - erősítik meg ismét.

A közlemény szerint bíznak benne, hogy Kásler Miklós miniszter reformtörekvéseit nem fogja elgáncsolni pártpolitika csatározás, mint ahogy tette ezt az elmúlt években, évtizedekben, és az egészségügy parlamenti ciklusokon átívelően végre prioritásként jelenik meg a kormányzati döntéshozatalban.

Ezt javasolják az érbetegek ellátásának megszervezése érdekében:

a lakosság felvilágosítása (a betegség megelőzésével és saját felelőségükkel kapcsolatban),



rendszerszintű szűrőprogramok beindítása,



az alapellátás felkészítése ezen páciensek kezelésére,



az érbetegek ellátásában résztvevő szakemberek utánpótlásának és képzésének megszervezése,



érellátó centrumok kialakítása a betegek érdekeit és a szakma szabályait figyelembe véve.

