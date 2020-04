"Annyian mentek tönkre, hogy azzal nem tudunk mit kezdeni"

Nagyon gyorsan lehúzta a magyar gazdaságot a koronavírus-járvány, ami miatt az eddig bejelentetteken kívül újabb állami mentőcsomagokra is szükség lehet. A munkanélküliség kérdésével egyelőre nehéz mit kezdeni, mert a leépítések mellett sok helyen nőtt a kereslet - mondta el kedd esti interjújában Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke az ATV-n. A kamarai vezető szerint viszont nincs lehetőség korlátlan pénznyomtatásra, így nem látja, hogyan lehetne kiterjeszteni a munkanélküli ellátásokat.

A kormány gazdasági csomagjai azt jelzik, hogy a kormány be tud és be is kíván avatkozni, és hogy ennek lehet sikere - mondta el Parragh, aki maga is részt vett a kedden vázlatosan bejelentett kormányzati mentőövek kidolgozásában. "Itt valószínűleg lesz is szükség további lépésekre és intézkedésekre. Az összegek azok nagyok, amiket három évre húzunk szét, de a végleges károkat még nem látjuk tisztán" - magyarázta a kamarai elnök.

Arra a kérdésre a tévés interjúban, hogy miként lehet segíteni azokon, akik most vesztették el, vagy veszítik el az állásukat, csak visszakérdezni tudott: "most erre mit mondjak? Annyi ember ment tönkre az elmúlt napokban, és most is megy tönkre, hogy ezzel nem tudunk mit kezdeni."

Arra a felvetésre, amelyet az ellenzéki pártok is közöltek már, hogy a munkanélküli ellátásokat meg kellene hosszabbítani, valamint az összegüket is meg kéne emelni, Parragh azt mondta, hogy nem tudni ezt ki fogja fizetni. Amikor felmerült, hogy esetleg máshonnan át lehetne csoportosítani a pénzeket, például a turisztikai fejlesztésekre adott 600 milliárdos forrásból, a szakember úgy válaszolt, hogy az infrastrukturális beruházásokra szükség van, mert ezek fűtik a gazdaságot, legyen szó szállodafejlesztésről, vagy vasútépítésről. Úgy véli, hogy korlátlanul nem lehet pénzt nyomtatni, mert az a költségvetés hiányát, az államadósságot növeli, valamint magas inflációt szül.

A munkaerőpiac kapcsán viszont beszélt arról is, hogy míg sok helyen leépítések történtek, máshol azt tapasztalják, hogy nőtt a dolgozók iránti kereslet: például a mezőgazdaságban vagy az élelmiszeriparban keresnek embereket. Furcsa példát hozva azt mondta, hogy egy most állás nélkül maradt szakács elmehet például péknek, csak képezze át magát. Arra nem adott egyértelmű feleletet, hogy a kijárási korlátozások közben a felnőttképzési programok hogyan működnek, de azt mondta, az MKIK-nak is vannak ilyenjei, amelyek "több-kevesebb sikerrel, de működnek".

Palkovics László innovációs miniszter bérátvállalási javaslatáról Parragh azt mondta, hogy ennek a részletszabályait még csak most dolgozzák, így a gyakorlati működése még nem ismert.

Az interjú után a Demokratikus Koalíció lemondásra szólította fel Parragh Lászlót. "Nincs szükség sem olyan gazdasági tanácsadóra, sem olyan kamarai elnökre, aki csak szétteszi a kezét, amikor emberek, családok, vállalkozások mennek tönkre" - közölte a párt.