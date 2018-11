Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Anyagi nehézségek nyugdíjaskorban - ez sok konfliktus forrása lehet!

A magyar fiatalok nagy része szükség esetén örömmel támogatná idős szüleit, ez azonban az anyagi terheken túl nem várt konfliktusokat is a felszínre hozhat - derül ki a Generali reprezentatív kutatásából.

Ahogy a társadalom öregszik, úgy kap egyre nagyobb hangsúlyt az időskori anyagi biztonság. A Generali reprezentatív kutatása szerint a megkérdezettek - köztük a 18-29 évesek a legnagyobb arányban - valamivel több, mint a fele tervezi, hogy anyagilag támogatja majd a szüleit. A 18-59 éves lakosság jelentős része konfliktusmentesnek ítéli meg a témát, ellenben a harmaduk kifejezetten tart attól, hogy a szülők anyagi támogatása családon belüli konfliktushoz vezetne.

Bár a jelenlegi jogi gyakorlat, és az esetek túlnyomó többségében a belső morális tartás is kötelezi a felnőtt gyermeket a rászoruló szülő támogatására, ez sok konfliktus forrása is lehet - állapította meg Nagy Szilvia pszichiáter szakorvos, pszichoterapeuta. A szülő-gyermek kapcsolat az évek során ütközésekkel jár, mely a normál fejlődés része és jó esetben közösen megoldható, de ezek egy része rejtve marad, akár több generáción átívelve is.

A pénzhez való viszony, annak kezelése, és az azzal való bánásmód olyan érzékeny téma, mely könnyen felszínre hozhat ilyen rejtett érzéseket, korábbi sérelmeket. Tovább árnyalja a képet, hogy egyes családok nagyon eltérő tradíciókat hordozhatnak a pénzzel kapcsolatban: a régi falusi hagyománytól - ahol szélsőséges esetben a szülő akár már életében elkülönít egy összeget például a temetésére - odáig, hogy tudat alatt vagy akár tudatosan, főleg nagycsaládokban, "kiszemelődik" az egyik gyermek, akinek a szülők támogatása jut fő szerepként, eleinte többnyire érzelmileg, később akár anyagilag, akár a saját önállósodása kárán. De konfliktus nem csak a generációk közt, hanem a testvérek közt is kialakulhat, eltérő magánéleti és anyagi helyzetük, iskolázottságuk mentén. Így az időben elkezdett öngondoskodás sok vitának elejét veheti, és érzelmileg is szabadabb fejlődési lehetőséget teremt.

Bár a kutatás eredményei szerint a szülők csaknem fele nem szívesen fogadna el támogatást gyermekétől, még napjainkban is rendkívül kevesen kezdenek el nyugdíjukra időben félretenni - derül ki a biztosító felméréséből.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK