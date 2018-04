Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Április 8. két mellbevágó tanulsága

A kormányt leváltani kívánó választók az elmúlt hónapokban elég egyértelmű elvárásokat fogalmaztak meg az ellenzéki pártokkal szemben: tegyék félre egyéni– és pártérdekeiket, hozzák ki a legtöbbet ebből a választási rendszerből és állítsanak ki egy jelöltet a kormánypártokkal szemben. Ez nem sikerült, de megdől még egy tévhit is.

Egy kivétellel valamennyi budapesti körzetet megnyerhette volna a baloldali ellenzék, ha meg tudnak egyezni a koordinált indulásról. Amennyiben a Jobbikkal is megegyeztek volna, akkor nagy eséllyel egy budapesti egyéni választókerületből sem jutott volna be kormánypárti politikus a parlamentbe. (Erre utalt Márki-Zay Péter is.)

Budapesten a 2. választókerületben a fideszes Simicskó István 858 szavazattal vezet a DK-s Gy.Németh Erzsébet előtt. Itt az LMP 3 138, a Momentum 1 434 szavazatot kapott.

A 3. választókerületben Gulyás Gergely alig 1 945 szavazattal kapott többet a DK-s Bauer Tamásnál. Itt az LMP 3 497, a Momentum 1 322 szavazatot vitt el.

Varga Mihály budai körzetében (4-es) a nemzetgazdasági miniszter ugyan 2 690 szavazattal kapott többet a DK-s Niedermüller Péternél, amely nem kevés, azonban itt az LMP-s Ungár Péterre 5 348-an (közel 10 százalék) szavaztak és a Momemtum is kapott 1 396 voksot.

A 6. egyéni körzetben Kocsis Máté akkorát nyert, hogy őt a baloldali pártok csak akkor tudták volna legyőzni, ha tényleg csak egy jelölt indul és szinte mindenki átszavaz. A Fidesz 17 600 szavazatával szemben a DK-s Ara-Kovács Attila 13 819 szavazatot kapott, amely jelentős 3 781-es különbség. A harmadik helyen a jobbikos Dúró Dóra végzett 5 535 vokssal, az LMP 2 330-at, az Együtt 1 374-et, a Momentum 1 080-at kapott.

A 13-as körzetben Szatmáry Kristóf, a Fidesz jelöltje 1 209 szavazattal vezet az Együtt színeiben induló Vajda Zoltán előtt. Itt is a Jobbik a harmadik, de az LMP 3 823 szavazata is elég lehetett volna, hogy az ellenzék győzzön.

Végül a 14-es körzetben a fideszes Dunai Mónika 2 239 vokssal vezet MSZP-P-s kihívója előtt. A harmadik itt is a Jobbik, de az LMP és a Momentum visszalépésével ezt is fordítható lett volna.

Mi a helyzet vidéken?

A borsodi 1-es körzetben a Jobbikos jelölt közelítette meg 775 szavazattal a fideszes Csöbör Katalint. Itt vélhetően az 5 919 szavazatot kapó DK-s jelölt visszalépése fordíthatott volna az eredményen.

A választás egyik izgalmas körzete Pest megye 2-es körzete, ahol az LMP-elnök Szél Bernadett 786 szavazattal maradt alul a fideszes jelölttel szemben. Itt a Kétfarkú Kutya Párt 1 469 szavazata, vagy a Jobbik 5 652 voksa fordíthatott volna.

A sort a végtelenségig lehetne folytatni, hiszen minden olyan körzetben, ahol a Fidesz jelölje 50 százaléknál kevesebbet kapott elvi esélye lehetett volna egy ellenzékinek. Persze ott vannak még a kamupártok, amelyek - az ellenzék számára - értékes szavazatokat csippenthettek le. A billegő körzetekben még matematikai esély van a fordításra, hiszen a külföldi szavazatok még nem érkeztek be, de ez az esély nagyon apró.

Kinek kedvezett a magas részvétel?

A választás másik nagy tanulsága - az ellenzék kompromisszumképtelensége mellett -, hogy a Fidesz nagyon jól tudott mozgósítani. Tévedtek tehát azok, akik azt gondolták, hogy a kormánypártok elérték támogatottságuk csúcsát és a magas részvétel azt jelenti, hogy a bizonytalanok mégis elmentek szavazni valamely ellenzéki jelöltre. A tovább már nem egyszerűsíthető kormányzati üzenetek elérték hatásukat és vidéken valóban a menekültektől való félelem vitte el az urnához az embereket.

Biztos kétharmad

Jelenleg szinte biztosnak látszik, hogy a Fidesz-KDNP-nek kétharmados többsége lesz a parlamentben, sőt, ott ül még a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának egy képviselője, aki a Fidesz tagja. Így két körzetben lenne szükség fordulatra ahhoz, hogy ne legyen meg a kormánypártok alkotmányozó többsége.

A második legnagyobb frakció a Jobbiké lesz 26 taggal, az MSZP-P-nek 20, a DK-nak 9, az LMP-nek 8, az Együttnek 1 képviselője ül majd a parlamentben. Függetlenként bejutott még Mellár Tamás is.



A kép forrása: valasztas.hu

A címlapkép forrása: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt.