Árvíz: hatalmas károk országszerte

Az elmúlt napok esőzései komoly károkat okoztak szerte Európában. Magyarországon is áradnak a folyók, a vízpartoktól távolabb eső területeken pedig a belvíz okoz súlyos problémát. Különösen rosszul hat az időjárás a mezőgazdaságra, például már most elkönyvelhető a gyengébb jövő évi búzatermés.

Heves esőzések okozta áradások pusztítanak szerte az országban. Sorra érkeznek a hírek kiöntött patakokról és folyókról, valamint a víz által elzárt falvakról. Az időjárás számos helyen ugyan javult péntek estére és a vízszint is több helyen apadni látszik, de a mezőgazdaság mostanra már súlyos károkat szenvedett.

34 és fél hektár (345 ezer négyzetméter - a szerk.) takarmánykukoricánk van Sajópüspöki mellett a Sajó mentén. Csütörtökön körülbelül egy méteres víz borította be a táblákat. Ha visszahúzódik a víz, talán el tudjuk kezdeni a betakarítását, de még akkor sem biztos, hogy a 20 tonnás mezőgazdasági gépeink nem fognak belesüllyedni a sárba. Nagy csúszást jelentene, ha meg kellene várnunk a fagyot, hogy megkeményedjen kissé a talaj - mondta a kialakult helyzetről Farkas István, a Sajó-Agrár Zrt. cégvezetője a Napi.hu-nak.

A gazda azonban nemcsak a kukorica begyűjtéséért aggódik. Véleménye szerint a mostani csapadék előjele lehet a gyengébb jövő évi búzatermésnek is.

Aki ártérben gazdálkodik, az felvállalja a kockázatot, hogy így jár a termése. A mostani esőzés azonban nem csak az árterekben okoz problémát. A kialakuló belvíz a vízpartoktól távol is gondot jelent. A jövő évi búzának most van a vetési ideje. Körülbelül a magyar gazdák fele vetette el eddig a növényt. Ahol a napokban felüti a fejét a belvíz akár csak egy hétre is, ott jövőre számíthatunk rá, hogy nem kel ki búza. Ha pedig mégis kicsírázik, akkor is valószínű, hogy végül tönkre fog menni. De sajnos az sem nyugodhat meg, aki még nem vetett. A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy a búza vetési idejének a kitolódása a következő évben automatikusan gyengébb termést eredményez, akár sok milliárd forint kárt okozva a magyar gazdáknak - vélekedett a szakértő.

Megkérdezett helyiek szerint a Sajópüspökit védő gátrendszer az idén eddig jól vizsgázik, csak a talajvíz fordul elő a kertekben. Egy kisebb repedésről ugyan hallottak a Sajó lentebbi szakaszán, de tudtukkal a hibát a szakemberek gyorsan elhárították.