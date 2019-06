Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Asszonyhitel: tízből heten kaphatják meg

Egy felmérés szerint az igénylők 70 százaléka felelhet meg a babaváró támogatás követelményeinek. A program júliusban indul a bankoknál.

Óriási az érdeklődés a 10 millió forintos kamatmentes babaváró támogatás néven futó szabad felhasználású hitel iránt. A program júliusban indul, a kereskedelmi bankok többsége nyújtani fogja a kölcsönt, amelyre a Bankmonitor.hu felmérése szerint az igénylők 70 százaléka jogosult is lesz.

Vannak feltételek

A támogatott hitelt kizárólag házaspárok igényelhetik, ahol a feleség nem fiatalabb 18 évesnél, de nem töltötte be a 41 életévét. Elvárás még a legalább 3 éves folyamatos TB jogviszony, a NAV köztartozás-mentesség, valamint az, hogy az igénylőt ne tartsák nyilván a központi hitelinformációs rendszerben (KHR) rossz adósként. A megigényelhető hitelösszeg nagysága ezen kívül függ a házaspár igazolt nettó jövedelmének nagyságától is.

Az ötezer válaszadó bevonásával készült reprezentatív felmérése alapján a leggyakoribb elutasítási ok a nem megfelelő családi állapot - amikor az igénylők nem házasok, vagy egyik fél sem első házasságában él, és van gyermekük. A válaszadók 11,5 százaléka ezért esik el a hiteltől.

Rossz adósok, adótartozók

A második leggyakoribb elutasítási ok az, hogy az érdeklődő rossz adósként szerepel a központi hitelinformációs (KHR) rendszerben (8,7 százalék), de gyakori a legalább három éves folyamatos TB jogviszony hiánya is (8,4 százalék). A fennálló NAV tartozásuk miatt is sokan bukhatják a kedvezményes hitelt (2,1 százalék).

A házasság és a NAV tartozás tilalma elvileg gyorsan orvosolható, ezt követően pedig az igénylő azonnal jogosultságot szerez a babaváró támogatás igénybételére. Ha minden babaváró iránt érdeklődő rendezi a fennálló NAV-tartozását és házasságot köt, akkor a jogosultak aránya 74 százalékosra emelkedhet.

A maximumot kérik

A Babaváró támogatás iránt érdeklődő, arra jogosult válaszadók a Bankmonitor.hu kutatása szerint átlagosan 9,2 millió forint hitelösszeget igényelnének, ami közel van a maximumhoz. Figyelembe véve, hogy az MNB a program három és fél éve alatt összesen 300 ezer szerződésre számít, az igényelt átlagos hitelösszeg alapján a teljes folyósítás elérheti a 2 772 milliárd forintot.